Ny kunstner-afgift på smartphones og tablets? Kulturministeren har tidligere foreslået, at ordningen helt skulle afskaffes

Kulturminister Mette Bock (LA) står i spidsen for at modernisere blankmedieordningen, der i en ny udgave kan betyde særlige afgifter på smartphones, tablets og computere. Før Mette Bock blev minister, foreslog hun dog, at ordningen helt skulle afskaffes.

“Det er forslagsstillernes synspunkt, at den teknologiske udvikling og udviklingen på markedet for musik, film og tv ... nødvendiggør ikke blot en justering, men en egentlig afskaffelse af ordningen.”

Kulturminister Mette Bock (LA).

“Da kopiering til eget brug er lovlig, er denne lovlige kopiering allerede indregnet i prisen på musik m.m., ligesom anden lovlig anvendelse af musikken, herunder f.eks. afspilning, er indregnet i prisen. Der er således reelt ikke brug for kompensation.”



Kulturminister Mette Bock (LA) fremsatte i marts måned sidste år et forslag til Folketinget om helt at afskaffe den blandmedieordning, der nu står over for en modernisering - og dermed kan føre til særlige kunstner-afgifter på smartphones, tablets og computere.Som Computerworld skrev torsdag, kan en ny afgift inden længe blive en realitet på smartphones, tablets og computere, der bliver solgt i Danmark.Et udvalg, der er nedsat af kulturminister Mette Bock (LA), har i de seneste måneder arbejdet på at komme med anbefalinger i forhold til, hvilke lagringsmedier, der skal være omfattet af den såkaldte blankmedieordning.Anbefalingerne er netop afleveret, og selvom vi ikke kender indholdet, så er oplægget, som udvalget har arbejdet efter, offentligt tilgængeligt.Blankmedieordningen betyder, at rettighedshavere får kompensation for lovlig privatkopiering af eksempelvis film og musik til forskellige lagermedier, fordi de med denne kopiering går glip af en indtjening.Ordningen tager imidlertid i dag ikke højde for, at forbrugerne i dag i mindre grad anvender eksempelvis cd’er og dvd’er, men derimod i højere grad smartphones, tablets og computere."Blankmedieordningen bør derfor justeres, så vederlaget fremover knyttes til både løse og integrerede lagringsmedier – dvs. alle de blanke medier, der i dag foretages lovlig privatkopiering på," lyder det i det såkaldte kommissorium for blankmedieudvalget.Det fremgår også, at udvalgets anbefalinger og arbejde skal være i overensstemmelse med EU-retten og EU-domstolens praksis, og samtidig skriver Kulturministeriet så om EU-reglerne på området:"Efter EU-lovgivningen har rettighedshaverne til ophavsretligt beskyttede værker ret til at modtage en rimelig kompensation for den lovlige privatkopiering, som forbrugerne foretager af værket.""Når forbrugerne i dag fx køber en musikfil, som de lagrer på deres mobiltelefon eller en fysisk dvd-film, som de efterfølgende kopierer til deres tablet, mp3-afspiller eller pc, modtager rettighedshaverne ikke den kompensation, de har krav på.""Udvalget skal i anbefalingerne til kulturministeren lægge vægt på, hvor meget der kopieres på de pågældende medietyper eller -udstyr, og hvor stor skaden for rettighedshavernedermed er.""Fastlæggelsen af hvilke medier mv., der omfattes af blankemedieordningen, bør foretages ved inddeling i relativt generiske kategorier som fx 'smartphones', 'tablets', 'computere' mv."Mette Bock, der blev kulturminister i november 2016, har ansvaret for at få moderniseret blankmedieordningen.Vi ved ikke, om minsteren ender med at gå efter at indføre afgifter på eksempelvis smartphones og tablets, men det er svært ikke at få tanken, at det kan blive tilfældet med det oplæg, som blankmedieudvalget fik, da ministeren nedsatte udvalget i foråret.Det er derfor også yderst interessant, at Mette Bock (LA) den 31. marts sidste år - altså længe før hun blev kulturminister - sammen med Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Anders Samuelsen (LA) fremsatte et forslag til en folketingsbeslutning om afskaffelse af netop denne blankbåndsordning.Beslutningsforslag B113/20151, som er offentligt tilgængeligt her , indeholder blandt andet følgende meldinger fra de tre LA-politikere:Computerworld har været i kontakt med Kulturministeriet om den videre proces for fornyelse af blankmedieordningen. Følg siden her i de kommende dage for nye opdateringer.Derudover forsøger vi også at få en kommentar fra kulturministeren selv. Vi vil nemlig gerne vide, hvad ministerens konkrete holdning er til, om der skal afgifter på smartphones, tablets og computere eller ej?