Toshiba nåede det ikke: Missede deadline for salg af kæmpe chip-forretning

Toshiba har mod forventning alligevel ikke fundet en køber til selskabets store chipforretning. Valget står nu mellem tre konsortier. Men et af dem får næppe lov til at købe op i Toshiba.

Toshiba er i dag verdens næststørste producent af NAND-chip.

Selskabet er tvunget til at skille sig af med den ellers fremgangsrige division for at dække det store tab, som det fik, da forretningsdivisionen Westinghouse Electric, der har bygget atomkraftværker, krakkede for et lille års tid siden.





Toshiba får allligevel ikke solgt sin chip-forretning i denne omgang. Det var ellers ventet, at selskabets bestyrelse på dens møde torsdag ville træffe en afgørelse om et salg af forretnings-divisionen. Men sådan gik det altså ikke.I en udsendt meddelelse oplyser selskabet, at det ‘har forsøgt, men indtil videre ikke er nået til en aftale.’Toshiba oplyser endvidere, at selskabet er i dialog med tre mulige købere af forretnings-divisionen, der ventes at indbringe mere end 110 milliarder kroner.De tre mulige køber er tre konsortier med henholdsvis Western Digital, Bain Capital (sammen med Apple) og Foxconn i spidsen.Meget tydede ellers på, at amerikanske Western Digital for nogle dage siden var meget tæt på at kunne underskrive en kontrakt.I hvert fald rejste selskabets topchef, Stephen Milligan, til Tokyo forud for torsdagens bestyrelsesmøde med et bud på 110 milliarder kroner i lommen.Onsdag meldte Bain Capital sig så ind i budkrigen med et bud på 113 milliarder kroner.Toshibas koncernchef, Satoshi Tsunakawa, har angiveligt meddelt selskabets banker, at en aftale vil falde på plads inden for en uge.Det er dog fortsat helt uklart hvilken af de tre bydere, der er Toshibas favorit til at købe chip-forretningen. Dog regnes det ikke sandsynligt, at taiwanske Foxconn vil få lov til at overtage selskabet på grund af selskabets tætte bånd til Kina.For Toshiba begynder timingen at blive kritisk. For falder en aftale på plads for sent, er selskabets nødt til at indføje det store tab i endnu et årsregnskab.Det vil i givet fald blive andet år i træk, hvilket vil betyde, at selskabets rating vil falde drastisk, hvilket blandt andet vil gøre det meget dyrere og sværere for selskabet at låne penge.