De bedste af de største it-virksomheder i Danmark er grundlagt i Danmark: Se listen her

Top 100: Kigger vi på de største sværvægtere i den danske it-branche, er der stolte danskfødte navne i toppen viser Computerworlds store Top 100-analyse

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra Microsoft Sådan fremtidssikrer du din karriere med Azure Efterspørgslen efter eksperter i Azure har aldrig været større, og det har aldrig været lettere at blive dygtig til Azure. | Læs mere

Annonce:

“Singapore er ikke bedre til at digitalisere end Danmark, men de er langt bedre til give virksomhederne muligheder for at eksportere de løsninger, der udvikler inden for offentlig digitalisering, og det skal vi blive bedre til. " Adam Lebech, branchedirektør hos DI Digital

Computerworlds Top 100-analyse viser solid vækst i den danske it-branche, der nyder godt af den offentlige som private digitalisering.Men mens udenlandske selskaber med danske afdelinger som amerikanske Microsoft og tyske SAP svinger rundt med milliardregnskaber, så er det rød/hvide virksomheder, som er vokset op fra den fede danske muld, der står øverst på Top 100-analysens liste over de dygtigste it-virksomheder i den såkaldte sværvægter-kategori.Det drejer sig om virksomheder med personaleomkostninger på mere end 250 millioner kroner eller en omsætning på over 500 millioner kroner i det seneste regnskab.De 10 dygtigste sværvægtere har et samlet overskud på 1,4 milliarder kroner, hvilket er knap 67 millioner kroner mere end sidste år.Otte ud af ti af de største danske sværvægtere er grundlagt i Danmark. Det er en blandet skare, der byder på alt fra konsulenthuse og software-integratorer til en webshop syd for Aarhus.I toppen af listen over sværvægtere finder vi Sennheiser Communication, som også er vinder i sin egen Top 100-kategori, hardware.Det danske Joint Venture-selskabet mellem tyske Sennheiser og danske Oticon blev også vinder af sin Top 100-kategori sidste år og har siden da oplevet en vækst på 13 procent på omsætningen, hvilket endda er mere end forventet for virksomheden.Sennheiser Communication rider afsted på bølgen af “unifying communication”, en fællesbetegnelse for samlede kommunikationsløsninger som eksempelvis Skype for Business, hvor erhvervsheadsets eller hardware- og højttalere til konferenceopkald er essentielt.Ligeledes er der blevet et større fokus på arbejdsmiljøet og den skadelige effekt støj kan have ikke kun på ens arbejdsevne, men også en medarbejders sundhed, hvilket er til at mærke hos Sennheiser Communication.Derefter finder vi den danske konsulentvirksomhed 7N, der i år oplevede sit bedste regnskab nogensinde med et overskud før skat på 37 millioner kroner.Virksomheden, der agerer agenthus for konsulenter, har i dag mere end 1.000 konsulenter under sig fordelt på ni lande.Selskabet nyder ligesom de andre konsulentvirksomheder på Top 100-listen godt af godt af den igangværende digitalisering i danske såvel som udenlandske virksomheder.Det fortæller ikke kun Top 100’s analyse, men også Adam Lebech, branchedirektør hos DI Digital.“Vi ser i øjeblikket en fortsat digitalisering af virksomheders arbejdsgange, og det giver medvind hos de danske it-virksomheder. Eksempelvis er der mange ikke-digitale industrier, som er meget interesseret i at vide, hvordan de får mere ud af al den data, de allerede nu sidder med," siger Adam Lebech.“Det handler ikke om at skabe data, men om at behandle den, og det er godt for de danske virksomheder som for eksempel Netcompany, der kan omdanne data til forretning.”Netcompany har haft et forrygende år og placerer sig højt på listen i sværvægterkategorien.Virksomheden omsatte for 900 millioner danske kroner i 2016, hvilket er mere end en fordobling siden 2012.Det har betydet, at Netcompany i år også rundede det magiske tal: Medarbejder nummer 1.000.Successen forklarer Netcompanys direktør, André Rogaczewski, med den særlige kultur i virksomheden: “Mindre snak - mere action” og satsningen på det unge blod: Gennemsnitsalderen hos Netcompany er 29 år.Kultur eller ej, så har Netcompany senest scoret en trecifret million-ordre for ATP, efter KMD blev fyret fra ordren. En ordre på 320 millioner kroner, som du kan læse mere om her:På en ottendeplads finder du SimCorp, der er en af Danmarks helt store danske spillere på verdensmarkedet.SimCorp leverer it-løsninger til den finansielle sektor og ser sultent så særligt det amerikanske marked.Selskabet har fået 26 store kunder i USA, men jagten efter den amerikanske drøm er slet ikke overstået.“USA er stadigvæk der, hvor det store fokus er. Kigger du på vores samlede kundegrundlag, så er der 1.200-1.300 mulige kunder på verdensplan. Omkring 500 af dem er i USA," udtalte SimCorp-direktør Klaus Holse til Computerworld i sommer.Nederst i Top 10 finder vi en afstikker. Mens de andre på listen primært lever af B2B-markedet, hvad end det er headset eller finansielle it-løsninger, så lever ProShop i Højbjerg syd for Aarhus af at sælge forbrugerelektronik.Det gør virksomheden dog ganske godt og opnår et samlet resultat på 15,6 millioner mod 13,4 millioner sidste år.Proshop er Danmarks største webshop af sin art, og den lever godt af både den stigende interesse for stærke gaming-computere, men ekstraordinært oplever virksomheden også medvind i form af de såkaldte “minere” der benytter grafikkort - og ofte dusinvis - til at udvinde kryptovaluta såsom Bitcoins.En af Proshops vildeste ordre har således lyst på over en halv million kroner, da en enkelt kunde købte 92 GTX 1080-grafikkort til en pris på hver 5.600 kroner.Vil vi have flere store danske it-virksomheder med en omsætning på over 500 millioner, skal vi i langt højere grad omfavne eksporten, end vi allerede gør i dag.Det mener Adam Lebech fra DI Digital, når han spørges, hvad der skal til for at få endnu flere store danske it-virksomheder.“De danske virksomheders begrænsning ligger i Danmarks størrelse. Mange virksomheder lever af den danske digitalisering, og hvis alle skal vokse sig så store som Danmarks største, så skal man ud på eksport-markedet,” siger Adam Lebech og fremhæver Singapore som eksempel:“Singapore er ikke bedre til at digitalisere end Danmark, men de er langt bedre til give virksomhederne muligheder for at eksportere de løsninger, der udvikler inden for offentlig digitalisering, og det skal vi blive bedre til. "Singapore ligger sammen med Danmark i toppen af digitaliseringsranglisten, men på grund af bedre opstillede udbud har virksomhederne i den asiatiske østat bedre mulighed for efterfølgende at tilpasse produktet og videresælge det."Vi ser dog allerede nogle, der er i gang med eksporten som eksempelvis Systematic, der har haft succes med at eksportere sine digitaliseringsløsninger, som først er blevet udviklet til det danske marked og derefter tilpasset til eksport,” siger Adam Lebech.