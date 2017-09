Stor analyse af 499 danske it-firmaers regnskaber: Sådan går det netop nu i den danske it-branche

Top 100 2017: Computerworld har analyseret de seneste to årsregnskaber fra 499 danske it-virksomheder. Konklusionen er klar: Der er fuld fart på væksten i den danske it-branche i øjeblikket, og virksomhederne lander imponerende resultater på stribe. Her får du overblikket.

Virksomhederne kunne i de forrige årsregnskaber samlet set præstere et resultat før skat på 7,4 milliarder kroner. Det er vokset til 10 milliarder kroner i de seneste regnskaber. Det er en vækst på over 35 procent.

Hovedkonklusionen: Det går langt bedre med resultaterne i de 499 selskaber samlet set, når man ser på udviklingen fra de forrige årsregnskaber til de seneste.

Samlet resultat for 499 virksomheder i det seneste årsregnskab:



Primær drift: 10 milliarder kroner.

Resultat før skat: 10 milliarder kroner.

Lønomkostninger: 39,6 milliarder kroner.

Egenkapital: 76,4 milliarder kroner.

Aktiver: 181,2 milliarder kroner.



Forrige årsregnskab:



Primær drift: 4,3 milliarder kroner.

Resultat før skat: 7,4 milliarder kroner.

Lønomkostninger: 38,1 milliarder kroner.

Egenkapital: 66,2 milliarder kroner.

Aktiver: 176,6 milliarder kroner.

Den styrkede egenkapital er dels et udtryk for, at virksomhederne generelt er mere solide i økonomisk forstand, men stigningen fortæller os også, at deres kreditværdighed er forbedret.

Hvis man kobler de markedstal det med det faktum, at der er kommet langt mere fokus på it og digitalisering blandt stort set alle beslutningstagere, og at samfundsøkonomien også har det fornuftigt, så tyder alt på, at den danske it-branche går nogle ekstremt positive og interessante år i møde.

Den danske it-branche har aldrig fået mere opmærksomhed end her i 2017. Det er, som om at Danmark som nation pludselig er vågnet af en dyb Tornerosesøvn, hvorefter det første ord i den kollektive bevidsthed lyder: Digitalisering.Det er i hvert fald tilfældet, hvis man tager udgangspunkt i agendaen hos politiske beslutningstagere, virksomhedsledere og interesseorganisationer.Aldrig før har så mange talt så meget om digital transformation og disruption – to af de mest hotte og hypede begreber.Samtidig er eksempelvis it-sikkerhed gået fra at være noget, man arbejdede med i it-afdelingen i et dunkelt kælderlokale, til at være et emne, der er på dagsordenen, når bestyrelsen i A.P. Møller-Mærsk holder møde. It og digitalisering har ganske enkelt fået et mainstreamgennembrud i Danmark.Selvom vigtigheden af it næppe overrasker Computerworlds læsere (vores medie har trods alt eksisteret siden 1981), så kommer man ikke uden om, at digitaliseringen får endnu bedre vilkår, når både statsministeren og samtlige erhvervsledere nu (bedre sent end aldrig) har set lyset og ligefrem har det som et mantra.Det bliver lettere for it-organisationer og it-leverandører at trænge igennem med budskaberne, og det bliver pludselig også lettere at finde budgettet til investeringer i nye it-løsninger og digitale forretningsområder.Denne for it-branchen yderst positive udviklingen afsejles i dén grad også i Computerworlds nye Top 100-undersøgelse. Her har vi analyseret de seneste to årsregnskaber fra 499 danske it-virksomheder.Der er en række krav til de virksomheder, der indgår i undersøgelsen. For at være med skal virksomheden enten have personaleomkostninger på 10 millioner kroner eller mere eller en opgivet omsætning på 20 millioner eller mere.Vi kårer vinderne i en række forskellige kategorier og ud fra forskellige parametre. Det kan du læse mere om i de kommende dage og uger her på Computerworld.Men ud over disse kåringer, er Top 100-undersøgelsen også en kærkommen lejlighed til at tage temperaturen på den danske it-branche. En analyse af de seneste to årsregnskaber fra 499 danske it-virksomheder giver nemlig et godt indblik i, hvordan det går med branchen.Og lad os bare slå det fast med det samme: Det massive fokus på den digitale agenda giver helt konkrete positive resultater hos it-virksomhederne i Top 100-undersøgelsen.Når man lægger de 499 virksomheders resultater i primær drift i de forrige årsregnskaber sammen, får man et samlet beløb på 4,3 milliarder kroner. Dette beløb er i de seneste regnskaber hos de samme 499 it-virksomheder skudt voldsomt i vejret til nu 10 milliarder kroner – altså mere end en fordobling.Samme positive tendens ses tydeligt i posten resultat før skat. Her kunne virksomhederne i de forrige årsregnskaber samlet set præstere et resultat før skat på 7,4 milliarder kroner. Det er vokset til 10 milliarder kroner i de seneste regnskaber. Det er en vækst på over 35 procent.Der er formentlig flere forklaringer på den voldsomme stigning, men overordnet set er det et udtryk for, at det går rigtig godt i mange danske it-virksomheder, og at det øgede salg, man realiserer i øjeblikket, også munder ud i en konkret vækst i resultaterne. Når lønomkostningerne i samme periode kun er steget fra 38,1 milliarder kroner til 39,6 milliarder hos de 499 selskaber, så har man formlen på succes i regnskabsmæssig forstand.Desværre er det i dag ikke noget lovkrav, at man skal oplyse omsætning, og derfor er det også svært konkludere noget generelt om omsætningen virksomhedernes regnskaber. Man antager dog næppe for meget, hvis man formoder, at omsætningen samlet set også er steget over de seneste par årsregnskaber.Derudover skal man være opmærksom på, at der blandt de 499 danske it-virksomheder, der indgår i Top 100-undersøgelsen, kan være enkelte meget store virksomheder, hvis regnskabstal har en forholdsvis stor betydning for det samlede resultat.Det ændrer dog ikke på hovedkonklusionen: At det går langt bedre med resultaterne i de 499 selskaber samlet set, når man ser på udviklingen fra de forrige årsregnskaber til de seneste.Det bekræftes også, når man ser på udviklingen i egenkapitalen. Her havde de 499 virksomheder i de forrige regnskaber samlet set 66,2 milliarder kroner i egenkapital. Det steg i de seneste regnskaber til en samlet egenkapital 76,4 milliarder. Det er en vækst på 15,4 procent.Den styrkede egenkapital er dels et udtryk for, at virksomhederne generelt er mere solide i økonomisk forstand, men stigningen fortæller os også, at deres kreditværdighed er forbedret. Den sidste del er ikke uvæsentlig, hvis man ønsker at foretage nye investeringer som virksomhed for at kunne opnå endnu mere vækst.De gode takter, som den danske it-branche viser i disse år, er ikke de eneste positive signaler, der bør føre til optimisme. Også på globalt plan har it-branchen grund til at juble.Analysefirmaet Gartner udgiver hvert år en rapport om det globale it-marked, der blandt andet bygger på en analyse af salget hos flere tusinde it-leverandører i en lang række forskellige kategorier.Ifølge Gartner vil investeringerne i it på verdensplan stige med 2,4 procent i år, så det samlede beløb, der investeres, når op på 3,5 billioner danske kroner.Det er i høj grad det massive fokus på ’digital business’, der er med til at drive væksten sammen med en generelt stærkere verdensøkonomi. Det betyder også, at vi er gået fra en stort set ikke eksisterende vækst på 0,3 procent i 2016 til nu 2,4 procent – og at Gartner forventer, at væksten i it-investeringerne på verdensplan næste år vil nå op 3,5 procent.Selvom det er en forbedring, er det ikke noget, der i sig selv får champagnepropperne til at springe. Noget mere grund til fest er der, når man zoomer ind på de forskellige kategorier i Gartners rapport om it-markedet.Her er især forretningssoftware værd at bemærke, for denne del af it-markedet står til at vokse med 7,6 procent i år og 8,6 procent næste år.“Når softwareapplikationer gør flere organisationer i stand til at hente omsætning fra digitale forretningskanaler, vil der være et stærkere behov for at automatisere og for at komme med nye applikationer og funktioner,” skriver Gartner i rapporten.Også investeringerne i devices og it-services stiger fornuftigt med henholdsvis 3,8 procent og 3,1 procent i år. Til gengæld er kommunikationsservices og datacenter-løsninger to områder, der begge blot ventes at vokse med 0,3 procent i år.I Gartner-rapporten er der tale om globale tal, men faktisk ser det ikke ud til, at vores del af verden skiller sig ret meget ud, når det kommer til den gennemsnitlige vækst.Forrester Research konkluderer i en rapport, at væksten i indkøb af software, hardware og services hos europæiske virksomheder og myndigheder vil blive på 1,6 procent i 2017 og stige til 2,2 procent i 2018.Også hos Forrester forventes det, at især softwaremarkedet vil klare sig godt i de kommende år med en vækst i Europa på 3,5 procent i 2018.Hvis man for alvor jagter vækst, skal man dog være klar til at satse på nogle af de nye tech-markeder, hvor risikoen måske nok er større, men de potentielle gevinster også er det.Her har der aldrig været flere og bedre muligheder end nu. For nylig skrev analysefirmaet IDC eksempelvis i en rapport, at markedet for augmented og virtual reality vil have en omsætningsvækst på 100 procent eller mere om året over de kommende fire år.Hvor der her i 2017 vil blive investeret omkring 11,4 milliarder dollars i AR/VR-produkter, så forventer IDC, at det tal vil være steget til omkring 215 milliarder dollars i 2021. Det er omkring 1.350 milliarder danske kroner, og det beløb er så højt takket være en årlig vækst på hele 113,2 procent i de kommende år.“Forbruger, retail og produktion vil være de tidlige ledere i AR- og VR-investeringer og udbredelse. Men vi kan se i regionerne, at andre segmenter som det offentlige, transport og uddannelse vil udnytte de muligheder for transformation, der er i disse teknologier," skriver IDC.“Med brugsscenarier, der omhandler både AR- og VR-miljøer, ser vi en signifikant mulighed for virksomheder for at gentænke, hvordan brugere interagerer med forretningsprocesser og dagligdagens opgaver.”It-sikkerhed er et andet it-marked, der er kendetegnet af ganske høje vækstrater – og det er som bekendt ellers ikke noget nyt marked. Det øgede fokus på sikkerhedstrusler er med til at skabe høj vækst hos leverandørerne af sikkerhedsløsninger og -services.Gartner vurderer, at der på verdensplan vil blive investeret syv procent mere i it-sikkerhed i 2017 end sidste år. 2016 var vel at mærke også et år, hvor der var et massivt fokus på it-sikkerhed. Med en vækst på syv procent når investeringerne i it-sikkerhed i år op på svimlende 86,4 milliarder dollars - omkring 547 milliarder danske kroner.Og festen fortsætter i sikkerhedsbranchen, for ifølge Gartner vil der næste år være mere vækst, så beløbet når op på omkring 589 milliarder kroner.“En voksende bevidsthed hos de administrerende direktører og bestyrelserne om sikkerhedshændelsers betydning for forretningen samt et regulatorisk landskab under udvikling har ført til fortsatte investeringer i sikkerhedsprodukter og services,” skriver Gartner om denne markedsopgørelse.Den danske it-branche nyder i disse år godt af det øgede fokus på digitalisering i erhvervslivet og hos offentlige myndigheder. Væksten betyder dog også nye udfordringer.Hvis man skal kunne levere i forhold til den øgede efterspørgsel, kræver det, at man kan få fingrene i de rigtige medarbejdere. Det er en velkendt sag, at det kniber med at skaffe nok it-folk i Danmark for mange virksomheder.Den udfordring fortalte Vedbæk-virksomheden TrackMan tidligere i år om i et interview til Computerworld:"Vi mangler ingeniører og programmører i Danmark. Det er fuldstændig vanvittigt, at vi ikke uddanner nogle flere. I dag kan du intet gøre, uden der er software involveret. Der er ikke én softwareudvikler de næste mange år, der ikke vil kunne få job," sagde direktør i TrackMan, Klaus Eldrup-Jørgensen."De behøver ikke have fem års erfaring eller noget. Vi skal bare have dem direkte fra skolen, og hvis de så ellers har hovedet skruet ordentligt på, skal vi nok lære dem det, de skal kunne," forklarede han.TrackMan og andre danske it-virksomheder har denne sommer kunnet glæde sig over, at de danske it-uddannelser har haft rekordmange ansøgninger fra unge mennesker, der nu for alvor ser ud til at have forstået budskabet om de gode karrieremuligheder og spændende stillinger i it-branche.Udfordringen er så, at det tager en del år, før de er færdiguddannede, og at manglen på it-folk har været så markant i flere år, at der kommer til at gå lang tid, før man har taget hånd om efterslæbet.Konsekvensen er blandt andet, at mange it-virksomheder og it-organisationer i dag i stigende grad kigger ud i verden efter dygtige it-folk. Det var også budskabet for nylig i et interview med CIO’en i virksomheden Chr. Hansen,Jens Christian Rasmussen:“Scalability er omdrejningspunktet i vores strategi. Hvis vi så beslutter os for at skalere op med 10-20 procent i Danmark, er det stort set umuligt at gennemføre, fordi det er så svært at finde folk,” sagde CIO’en i det børsnoterede danske selskab.“Så det er dels en kombination af, at der er lige så dygtige folk ude i verden, og så af, at udbuddet i Danmark simpelthen er for begrænset,” fortalte Jens Christian Rasmussen fra Chr. Hansen, der blandt andet har oprettet et it-servicecenter i Columbia.Selvom det er en udfordring at skaffe nok dygtige it-folk i Danmark, og man også ofte hører om manglen på risikovillige danske it-investorer, er der langt flere gode grunde til at kippe med flaget på it-branchens vegne, end der er til ikke at gøre det. For lad os lige vende tilbage til nogle af de mest centrale tal fra denne analyse.Top 100-undersøgelsen viser som sagt, at de 499 danske it-virksomheder i de forrige regnskaber samlet set præsterede et resultat før skat på 7,4 milliarder kroner, og at det nu er steget til 10 milliarder kroner – altså en vækst på over 35 procent.Samtidig kan Gartner så berette, at væksten i it-investeringerne på verdensplan næste år vil nå op 3,5 procent, og at eksempelvis markedet for forretningssoftware står til at vokse med 7,6 procent i år og 8,6 procent næste år.Hvis man kobler de markedstal det med det faktum, at der er kommet langt mere fokus på it og digitalisering blandt stort set alle beslutningstagere, og at samfundsøkonomien også har det fornuftigt, så tyder alt på, at den danske it-branche går nogle ekstremt positive og interessante år i møde.