Regeringens 100 millioner kroner til it-sikkerhed er alt for lidt: "Jeg kunne godt tænke mig, at man satte en milliard kroner af til området"

Regeringen vil i finansloven sætte 100 millioner kroner af til en styrkelse af den digitale infrstruktur, men det forslår som skrædder i helvede. IT-Branchen kalder forslaget for "småpenge" og ønsker sig det tidobbelte.

Annonce:



Annonce:

"Det er småpenge. Det kan vi godt blive enige om, men det er en start." Christian Wernberg-Tougaarg formand for IT-branchens IT-sikkerhedsudvalg.

Hvor langt mener du, at man kan komme for 100 millioner kroner?

Det kan ikke blive til en opjustering af beskyttelsen af den digitale infrastruktur og en folkelig oplysningskampagne, hvis budgettet på de foreslåede 100 millioner kroner skal overholdes.



“Jeg kunne godt tænke mig, at man satte en milliard kroner af til området. Det ville være den store drøm. Når man investerer i supercykelstier, så får man jo lige en milliard til det. Det er en infrastruktur, som man gerne vil have nyder fremme, mens it-sikkerhed sejler lidt rundt,“ siger Christian Wernberg-Tougaard.



Det er den tid på året.Det politiske slagsmål om næste års finanslov er ved at tage sin begyndelse og millioner og milliarder af kroner flyver til højre og venstre.Deriblandt har regeringen i sit forslag til finansloven for næste år smidt 100 millioner kroner fordelt over fire år efter en styrkelse af den digitale infrastruktur.Det kan du læse mere om her:Det er dog ikke nær nok til for alvor at sikre kongeriget med udefrakommende digitale trusler."100 millioner kroner vil måske række til at sikre den digitale infrastruktur på Færøerne, men så heller ikke meget mere," siger en bekymret Leif Jensen, der er nordisk direktør for sikkerhedsfirmaet Kaspersky, der leverer it-sikkerhedsløsninger."I stedet for at sminke den synkende skude, det offentligt digitale Danmark er lige nu med en awareness-kampagne overfor borgerne, så skulle man tage og behandle problemet med den seriøsitet, det fortjener, og begynde det rigtige sted.”Beløbet mødes med mere et anerkendende nik hos IT-Branchen, der dog heller ikke mener, at de 100 millioner kroner kan slå mange ringe i vandet."Man har prioriteret området og vist, at det har en vigtighed i kraft af, at det får de her 100 millioner kroner, men det er ikke noget, hvor man står og jubler i krogen og siger, at nu kommer der helt nye boller på suppen” siger Christian Wernberg-Tougaarg, der er formand for IT-Branchens it-sikkerhedsudvalg.Han har svært ved at se regeringens ambitioner taget i betragtning, at milliarderne hænger løst i udspillet til den nye finanslov.“Det er en begyndelse, men man kan ikke sige, at det er særligt ambitiøst, når man tænker på, at man bruger uendeligt mange penge på at rette op på skattevæsenet,“ siger han.Med 100 millioner kroner afsat i forslaget, er det med at være påpasselig med, hvordan pengene bruges.Sådan lyder opfordringen fra brancheforeningen, der har svært ved at afkode regeringens plan.“Det positive er, at man har sat en ramme af i form af 100 millioner kroner. Problemet ligger i, at det ikke virker som om, at man har gjort sig nogle som helst tanker om, hvordan man har tænkt sig at udmønte de her penge,” siger Christian Wernberg-Tougaarg.“Det kommer an på, hvad man bruger pengene til. Spreder man det tyndt ud, så vil det overhovedet ikke have nogen virkning, men hvis man vælger at bruge pengene til at lære os alle sammen at være borgere i et digitalt samfund, så kan det have stor effekt.”Pengene skal altså bruges på at uddanne befolkningen til at være digitale borgere i et digitalt samfund, mener IT-Branchen med udgangspunkt i de rapporter, der fastslår, at det oftest er mennesket, der begår de fejl, der leder til it-sikkerhedsmæsige brist.