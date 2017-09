Kommunal robot har sparet sagsbehandlere for 700 timer: Kan komme til at overtage job

Odense Kommunes softwarerobot 'Tyra' har i løbet af et pilotprojekt overtaget en meget stor del af sagsbehandlernes kedelige rutineopgaver. "Der er så meget potentiale i det, at vi ikke kan se bort fra, at robotter også kan overtage jobs," lyder det fra it-chefen.

Odense Kommunes nye softwarerobot ‘Tyra’ har i løbet af et pilotprojekt på syv uger vist sig uhyre effektiv i håndteringen af de rutineopgaver, som sagsbehandlerne ellers har siddet med.‘Tyra’ har i løbet af de syv uger løst opgaver, som sagsbehandlerne ellers ville skulle bruge 700 arbejdstimer på. Det svarer til sammenlagt 19 arbejdsuger, skriver magasinet for Foreningen af Kommunale it-chefer, KIT.Ifølge bladet håndterer sagsbehandlerne Beskæftigelses- og Socialforvaltningen manuelt mange tusinder fakturaer og underretninger, som ‘Tyra’ i løbet af pilotprojektet istedet har håndteret med stor succes.KIT-magasinet skriver, at ‘Tyra’ i løbet af de syv uger har opnået en automatiseringsgrad på mere end 80 procent i de to pilotprojekter.It- og digitaliseringschef Jørgen Brolykke siger til bladet, at man i pilotprojektet har valgt at automatisere ‘de kedelige opgaver, der er vigtige, og som bare skal være korrekte.””Men det er klart at robotter også kan overtage jobs. Der er så meget potentiale i det, at vi ikke kan se bort fra det. Omvendt er det vigtigt, at vi implementerer det rigtigt og inddrager medarbejderne og bruger deres viden og erfaringer, hvor der er behov for det. Så det er vigtigt at få kompetencerne på plads,” siger han.En sidegevinst har været, at ‘Tyra’ har været i stand til at eliminere fejl som for sent betale fakturaer, fejlkonterinnger og omposterinnger.Successen er så stor, at det nu er planen, at ‘Tyra’ skal løse endnu flere opgaver inden for administration og sagsbehandling.Det kommer i første omgang til at dreje sig om automatisering af tilbagebetalings-processerne.“Brugen af RPA [Robot Process Automation, red] er en værdifuld overgangsløsning og et egentlig supplement til et fremtidigt it-systemlandskab med fuldt integrerede og sammenhængende it-systemer,” hedder det.