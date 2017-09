Tirsdag lyder startskuddet til Københavns første store tech-festival - her er, hvad du kan opleve

For første gang nogensinde bliver der i København afholdt en Techfestival. Her kan du blandt andet møde Pirate Bay-stifteren Peter Sunde.

Du kender måske Copenhagen Jazz-festival og den elektroniske musikfestival Distortion.På tirsdag lyder startskuddet til en helt ny festival i København, Copenhagen Techfestival.Det er en seks dage lang festival, der udelukkende beskæftiger sig med sig med mødet mellem teknologi og mennesker.Ifølge Lærke Ullerup, der er chef for Copenhagen Techfestival, er målet at skabe en international tech-begivenhed, der både henvender sig til den almindelige danske teknologibruger samt til dem beskæftiger sig med teknologi på et professionelt plan.“Det er vigtigt for os, at der er tilbud til tech-specialisterne, der arbejder med it i dagligdagen. Men samtidig ønsker vi også at vise den mere brede og folkelige side af teknologien,” siger hun til Computerworld.Den mere folkelige del arrangement vil finde sted i Kødbyen på Vesterbro i København.Her bliver der opsat en stor scene og samtidig vi der være mulighed for at købe mad og drikke fra foodtrucks.På scenne vil der være keynotes og interview med eksempelvis Pirate Bay-stifteren Peter Sunde, den islandske multikunster Olafur Eliason og den finske programmør og forfatter Linda Liukas, der har stiftet RailGirls - et initiativ der skal lære unge pige at programmere.Samtidig vil der være en lang række mere specialiserede arrangementer, der beskæftiger sig med alt fra kunstig intelligens og offentlig transport til blockchain og såkaldt sextech.“I den mere nørdede ende har vi 25 små summits, der er sammensat af internationale eksperter. Eksempelvis har den kendte mobilanalytiker Horace Diedu et summit om micromobility, der handler om hvordan ny teknologi kan revolutionere offentlig transport,” siger Lærke Ullerup.Copenhagen Festival er arrangeret af den københavnske iværksætter-organisation #CPHFTW, og i år er det første gang, at festivalen løber af stablen.Men det er Lærke Ullerups ambition, at det skal være en tilbagevendende begivenhed.“Vi har længe haft en ide om, at København mangler en international platform, hvor vi både vise, hvad vi er gode til i København, men også skabe et rum for en international samtale, hvor vi kan diskutere teknologi, mennesker og samfund,” siger hun.“Ikke umiddelbart. Der er ikke nogen steder i verden, hvor der findes et koncept præcis som det her. Du kan sammenligne det med tech- og iværksætter-konferencer som Websummit eller South by Southwest. Men de er alle traditionelle konferencer, der bare har vokset sig meget store. Vi har i stedet designet det til at være en festival,” siger hunI dag er det Silicon Valley, der sætter dagsordenen, når det gælder teknologi og innovation, men det er Lærke Ullerups forhåbning, at Copenhagen Techfestival kan være med til at synliggøre, at Danmark og de nordiske lande kan tilbyde et alternativ.“Vi mener ikke, at det bare skal være et mål bare at kopiere Silicon Valley. Silicon Valley er blandt andet kendetegnet ved teknologi-giganter der ikke betaler skat, startups der blindt jagter den næste exit samt en nærmest religiøs dyrkelse af teknologien.Men ofte må man spørge sig selv om det rent faktisk gavner vores samfund og skaber en bedre hverdag," siger hun og tilføjer:“Her mener vi, at Danmark med udgangspunkt i vores tillidsbaserede velfærdssamfund, arbejdskultur samt sans for design og det gode liv kan tilbyde en anden retning.”Copenhagen Techfestival løber af stablen i København fra den 5. til 10. september, og langt de fleste af arrangementerne vil blive afviklet være placeret i nærheden af Kødbyen på Vesterbro.Arrangementerne på den store hovedscene vil være gratis, mens det kræver, at du køber et festivalarmbånd til 100 kroner, hvis du vil tage del i de mere end 100 aktiviteter, der udgør hele festivalprogrammet.Se hele programmet på techfestival.co