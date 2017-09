Computerworlds læsere ser rødt: Nægter at betale ny afgift på smartphones, tablets og computere

Der er absolut ingen opbakning til en ny kunstner-afgift på smartphones, tablets og computere hos Computerworlds læsere. Debatten om afgiften er rødglødende.

Vi ved endnu ikke, om en ny særlig kunstner-afgift på eksempelvis smartphones og tablets bliver en realitet, men alene det, at forslaget bringes på banen, får Computerworlds læsere til at se rødt.Et udvalg, der er nedsat af kulturminister Mette Bock (LA), har i de seneste måneder arbejdet på at komme med anbefalinger i forhold til, hvilke lagringsmedier, der skal være omfattet af den såkaldte blankmedieordning.Som Computerworld skrev torsdag, kan en ny afgift inden længe blive en realitet på smartphones, tablets og computere, der bliver solgt i Danmark.Helt fra starten har der været lagt op til nye afgifter:"Blankmedieordningen bør derfor justeres, så vederlaget fremover knyttes til både løse og integrerede lagringsmedier – dvs. alle de blanke medier, der i dag foretages lovlig privatkopiering på," lød det i det såkaldte kommissorium for blankmedieudvalget.Anbefalingerne fra udvalget er netop afleveret, og her bringes helt konkrete nye afgifter på banen. Du kan læse rapporten med alle afgifts-anbefalingerne her:Blankmedieordningen betyder, at rettighedshavere får kompensation for lovlig privatkopiering af eksempelvis film og musik til forskellige lagermedier, fordi de med denne kopiering går glip af en indtjening.Ordningen tager imidlertid ikke højde for, at forbrugerne i dag i mindre grad anvender eksempelvis cd’er og dvd’er, men derimod i højere grad smartphones, tablets og computere.I oplægget til udvalget kan man læse, at udvalgets anbefalinger og arbejde skal være i overensstemmelse med EU-retten og EU-domstolens praksis, og samtidig skriver Kulturministeriet så om EU-reglerne på området:"Efter EU-lovgivningen har rettighedshaverne til ophavsretligt beskyttede værker ret til at modtage en rimelig kompensation for den lovlige privatkopiering, som forbrugerne foretager af værket.""Når forbrugerne i dag fx køber en musikfil, som de lagrer på deres mobiltelefon eller en fysisk dvd-film, som de efterfølgende kopierer til deres tablet, mp3-afspiller eller pc, modtager rettighedshaverne ikke den kompensation, de har krav på."Rigtig mange Computerworld-læsere har ytret deres holdninger i debatten i forbindelse med den første artikel om blankmedieordningen, som vi bragte i sidste uge:“Når man har købt en musikfil, så har rettighedshaverne da vel også fået den kompensation, som de har ret til? Så burde det være irrelevant, hvor mange kopier jeg opbevarer til mig selv,” skriver en læser ved navn Kristian.“Det kan da ikke være hardware, der skal dække disse udgifter til kunstnere. Det må da være de services, deres musik bliver delt igennem, og de brugere, der benytter disse, som skal lægge disse beløb... Personligt betaler jeg til Spotify (premium), Netflix, HBO og Viaplay,” lyder det fra en anden læser, Morten Riis.Og fra denniskj87 lyder det kort og godt: "Nu må det simpelthen stoppe... Afgift på afgift på afgift!! Fuldstændig latterligt."“Hvorfor skal de have kompensation for den musik, der er købt og betalt? Så workstation, bærbar, tablet og smartphone burde indkassere 4x betaling for samme nummer? Det må vel være grænser for grådighederne hos jakkesættene. Jamen så vil jeg da købe hardware i Tyskland fremover, det gør jeg i forvejen med medier,” lyder kommentaren fra Anders Hjort.Læseren Claus Juul er heller ikke meget for en ny afgift:“Min holdning er: Når jeg har købt et værk der er et stykke musik, der er opbevaret i en fil, så har jeg licens til det værk, dvs. jeg har ret til at høre det lige så tit, jeg har lyst, og jeg har ret til (til eget brug) at kopiere det til lige så mange enheder, jeg har lyst.”En Peter Spanggaard skriver samtidig i debatten, at det slet ikke giver mening med denne afgift, når regeringen jo netop i øjeblikket arbejder på at afskaffe afgifter:“Jeg tror nu mest, forslaget skal opfattes som en joke. Der er jo ingen ved deres fornufts fulde brug der vil indføre flere mærkelige punktafgifter nu, man taler om at afskaffe punktafgiften på pistacienødder.”Endelig er der mange læsere, der slet ikke kan forså selve præmissen, der er, at man som forbruger skal betale, fordi man kopierer musik ned på eksempelvis en smartphone - for hvem gør det i dag?“Hvor mange henter f.eks. musik- og videofiler ned på deres smartphone/tablet eller computer i dag - benytter langt de fleste sig ikke i stigende grad af streamingtjenester, såsom Spotify og Netflix?” skriver en JohnDosen.Han skriver videre i debatten:“Der er jo ingen grund til at have filerne liggende permanent på ens foretrukne gadget, når man kan streame dem så ofte man vil, og ved at benytte sig af omtalte streamingtjenester, så har man jo allerede betalt til kunstnerne/musikerne igennem de(t) abonnement(er), man nu har.”