Dansk styrelse måtte droppe nyindkøbt sikkerhedssoftware - fungerede ikke sammen med medarbejdernes smartphones

Slots- og Kulturstyrelsen købte ny sikkerhedssoftware til sine mobilenheder. Men på grund af forkert vejledning fra Statens It virker løsningen ikke, og styrelsen står tilbage med en stor regning og utilstrækkelig sikkerhed.

Annonce:



Annonce:

Hvad er MIA? - En sikker container til afvikling af apps. Medarbejderne kan køre kommercielle applikationer, uden at applikationerne kan få adgang til resten af telefonen - og omvendt.



- Organisationen kan lave sin egen app-store, hvorfra der kun kan hentes ledelsesgodkendte applikationer



- Sikre applikationer til internet-browsing, email og kalender.



- VPN-forbindelse fra telefon til organisationens datacenter.

Annonce:

På grund af forkert vejledning fra Statens It har Slots- og Kulturstyrelsen været nødt til at droppe en nyindkøbt sikkerhedsløsning, der skulle det gøre det sikkert for styrelsens medarbejdere at arbejde fra mobilenheder som smartphones og tablets.Styrelsen er - ligesom alle andre myndigheder - udsat for et stigende antal hackerangreb, og enhedschef for udvikling og koncern it Kresten Bay mener ikke, at Slots- og Kulturstyrelsens data i dag er tilstrækkeligt sikre.Han ærgrer sig derfor over, han ikke har mulighed for at bruge den sikkerhedssoftware, styrelsen har købt.Det kan du læse mere om her:“Det står i kontrast til, at vi er udsat for flere og flere forsøg på at komme ind i vores systemer. Derfor er det også nødvendigt, at vi øger beskyttelsesniveauer og særligt på vores mobile devices, som er uden for huset,“ siger han til Computerworld.“Baggrunden for, at vi ønskede at tage den her platform i anvendelse, var, at vi som alle mulige andre oplever et skærpet trusselsbillede, og at vi havde et behov for at få en bedre beskyttelse af vores mobile platform.”Styrelsen købte nye smartphones til alle medarbejdere for at understøtte systemet, men på grund af fejlagtig vejledning fra Statens It endte styrelsen med telefoner, der ikke fungerer sammen med systemet MIA.Det system, Slots- og Kulturstyrelsen har været nødt til at skrotte, går under navnet MIA og er et Citrix-produkt, som Statens It har tilpasset.Formålet er at isolere styrelsens data i en krypteret container på den enkelte medarbejders telefon, og ifølge Mads Skalbo, der er landechef for Citrix i Danmark og Sverige, køber mange myndigheder netop softwaren for at undgå, at ondsindede apps skal stjæle oplysninger fra medarbejderens mail og kalender.“Hvis du bare synkroniserer det med den standard-applikation, der er på telefonen, så ligger dine data i princippet frit tilgængeligt på telefonen.""De er selvfølgelig beskyttet af det password, du har til telefonen, men i princippet er der andre applikationer, der kan læse med. Den omgang med offentlige data, der kan være personfølsomme, har man formentlig svært ved at retfærdiggøre som korrekt," siger han til Computerworld.Slots- og Kulturstyrelsen er nu gået tilbage til at bruge ActiveSync, og på grund af indkøbsaftaler har styrelsen ikke tilladelse til at købe en anden løsning.Statens It afviser at lade sig interviewe om sagen for at fortælle, hvordan den fejlbehæftede indkøbsvejledning er blevet til.