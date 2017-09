Nets bekræfter: Vi forhandler om et salg af virksomheden: Amerikanske kapitalfonde er interesserede

Nets forhandler med amerikanske kapitalfonde om et muligt opkøb af selskabet. "Der pågår diskussioner om et eventuelt opkøbs-tilbud på Nets," lyder det.

Den amerikanske kapitalfond Hellman & Friedman er langt fremme i bestræbelserne på at overtage Nets.Ifølge Financial Times drøfter parterne lige nu en pris for Nets i omegnen af 31,3 milliarder kroner.Det omkring et år siden, at Nets blev børsnoteret. Dengang værdisatte markedet selskabet til omkring 30 milliarder kroner.Ifølge Financial Times har Nets’ bestyrelse holdt møde i de seneste dage for at gennemgå de henvendelser, der er kommet ind, efter selskabet har indledt budrunde blandt kapitalfonde og investorer.Nets bekræfter, at der er henvendelser i farvandet.“Der pågår diskussioner om et eventuelt opkøbs-tilbud på Nets. Der er på dette tidspunkt ingen sikkerhed for, at parterne vil nå frem til en afgørelse,” lyder det kortfattet fra Nets til den amerikanske avis.Nets blev 2014 overtaget af kapitalfondene Bain Capital og Advent International sammen med ATP. De betalte dengang 17 milliarder kroner for selskabet, som de børsnoterede selskabet i 2016.For et par uger siden kom det frem, at bejlere sværmede om Nets.