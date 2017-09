Morgen-briefing: TDC taber i Østre Landsret: Må vinke farvel til 362 millioner kroner / Datatilsynet om ekstra bevilling: Holder kun lige skindet på næsen / Hewlett Packard Enterprise afslutter salg af software-division

TDC taber i Østre Landsret: Må vinke farvel til 362 millioner kroner. Datatilsynet om ekstra bevilling: Holder kun lige skindet på næsen. Hewlett Packard Enterprise afslutter salg af software-division. IBM bruger Watson til realtids-analyse af tennis

Annonce:



Annonce:

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne mandag morgen.Et TDC-krav om tilbagebetaling af 362 millioner kroner fra staten er forældet, og derfor selskabets vinke farvel til pengene, fastslår Østre Landsret.Pengene blev betalt mellem 1988 og 1991 i såkaldt ambi-bidrag, og både Skat og Skatteministeriet har vedkendt, at TDC egentlig har krav på pengene. Men kravet blev først fremsat i 2011.TDC skal betale sagsomkostningerne på omkring en halv million kroner.Datatilsynet er ikke imponeret over den budget-forøgelse på 54 procent, som finanslovs-forslaget fra sidste uge lægger op til.Her har regeringen afsat 36,5 millioner kroner til Datatilsynet, der i år har et budget på 23,7 millioner kroner.Ifølge Datatilsynets direktør, Cristina Gulisano, er beløbet dog kun lige nok til, at tilsynet ‘holder skindet på næsen,’ så ‘lever op til EU-retten.’“Tilsynet får derimod ikke ressourcer til rent faktisk at bruge den konkrete viden, som tilsynet tilegner sig ved indberetninger af alle persondatasikkerhedsbrud i Danmark. Det bliver ikke muligt at få et overblik over tendenserne i indberetningerne og i videre omfang dele erfaringerne med myndigheder og virksomheder. Det ville ellers generelt fremme beskyttelsen af danskernes personoplysninger i overensstemmelse med regeringsgrundlaget,” meddeler hun til Politiken. Hewlett Packard Enterprise afsluttede fredag salgs-forløbet af selskabets softwaredivision til britiske Micro Focus, der har lagt 58 milliarder kroner på bordet for forretnings-enheden.Micro Focus står i forvejen bag Linux-selskabet SUSE, og med opkøbet står det britiske selskab til at blive en af de største såkaldte pure play-softwareselskaber i markedet.HPE's softwaredivison omsatte i fjor for 24 milliarder kroner, men omsætningen har været faldende i et stykke tid.Med salget af softwaredivisionen slipper HPE af med resterne af softwareselskabet Autonomy, som selskabet købte i 2011 og som i dag står som en af de største katastrofer i Hewlett Packards historie. Katastrofen var med til at koste daværende CEO Leo Apotheker jobbet og førte hurtigt til enorme afskrivninger, retssager og beskyldninger om svindel.Med i salget er også andre software-selskaber, som Hewlett-Packard har købt. De tæller Mercury Interactive (købt i 2006 for 4,5 milliarder dollar) og ArcSight (købt i 2010 for halvanden milliarder dollar).IBM vil anvende den kunstige intelligens Watson til løbende at udvælge højdepunkter fra tennis-turneringen US Open, hvor der afvikles tennis-kampe på en række forskellige baner på samme tid.Watson vil her udvælge filmede højdepunkter ved at inddrage statistik, lyde fra publikum (som jubel og klapsalver), spiller-reaktioner (armbevægelser, løb, gang, ansigstbevægelser og lignende) og andre ting.På denne måde er det ideen, at publikum løbende vil kunne danne sig et indtryk af alle kampene på én gang. IBM kalder teknologien for ‘Cognitive Highlights.’