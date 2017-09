Danske kommuner bryder persondataloven: Hjemmesider sladrer til it-giganter uden at få tilladelse

Kun to danske kommuner har indgået såkaldte databehandleraftaler med it-virksomheder, der opsamler statistik fra de kommunale hjemmesider.

Annonce:



Annonce:

databehandleraftale

Når du besøger din kommunes hjemmeside bliver potentielt personfølsomme data om din ageren på internettet sendt videre til it-virksomhederne Google og Siteimprove.Men de fleste danske kommuner har ikke underskrevet en lovpligtigmed virksomhederne, og de ved derfor ikke, hvad oplysningerne bliver brugt til.Det skriver mediet Kommunen.dk Ifølge Kommunen.dk er det kun Københavns Kommune og Bornholms Kommune, der har indgået en databehandleraftale.Hele 87 kommuner har ikke indgået en aftale og bryder dermed persondataloven.Efter at Kommunen.dk har søgt aktindsigt i databehandleraftaler har en række danske kommuner dog valgt at underskrive en aftale med Siteimprove, men ifølge kommunen.dk ønsker Google ikke at underskrive KL og Kombit’s databehandleraftale-skabelon.Jesper Husmer Vang, kontorchef i Datatilsynet, oplyser til kommunen.dk, at formålet er med aftalerne er at sikre, at virksomhederne ikke gør noget med borgernes oplysninger, som kommunerne ikke har bedt dem om.