Danske tech-virksomheder finder sjældent vej til børsen

Kun to danske it-virksomheder har fundet vej til børsen i 2017, og det er for lidt.

Det ender kun sjældent med en børsnotering for danske it-iværksættere.Det fremgår af en pressemeddelelse fra den danske tech-konference TechBBQ, der løber af stablen tirsdag og onsdag.I 2017 har der været 103 børsnoteringer i Europa, og den nordiske børs Nasdaq Nordic har i år haft et rekord stort antal børsnoteringer.Men alligevel er det kun to danske tech-virksomheder, Conferize og Green Mobility, der har fundet vej til børsen.Det ærger Casper Borring, der er Head of Listings and Capital Market hos Nasdaq Denmark:“Mindre danske selskaber har svært ved at finde vej til det danske børsmarked qua en børsmæglerstruktur, der fokuserer på store aktier. Iværksættere bør hyldes som rockstjerner.”“Men iværksættere skal øve sig i at steppe up. De skal brænde for deres virksomhed, og ikke være så fokuserede på exits og cash outs. Danmark har brug for iværksættere der stiler mod børsen, for det er her iværksættere kan gå fra garagen til plus 1000 medarbejdere,” siger han ifølge pressemeddelelsen.