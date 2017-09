Top 100: Nu finder Computerworld Danmarks dygtigste it-firma

Top 100/2017: Hvad hedder Danmarks dygtigste it-firma? Computerworld gransker regnskaber fra næste 500 firmaer, og 29. september afslører vi vinderen af Top 100. Frem til da afslører vi vinderne i nogle af de 23 branchekategorier i Top 100.

Næsten 1.000 årsregnskaber er hældt ind i Computerworlds store beregningsmotor, og 29. september kan vi kåre vinderen af Top 100 - 2017.Computerworld Top 100 er en sand institution i it-branchen, for konkurrencen om at blive kåret som Danmarks dygtigste it-virksomhed har eksisteret siden 1996.Sidste års vinder var softwarevirksomheden Exerp ApS.I alt er 499 virksomheder med i opløbet i år - sidste år var det 482.De 499 virksomheder opfylder alle minimumskravet, som er enten mindst 10 millioner kroner i personaleomkostninger eller en omsætning på mindst 20 millioner kroner - begge tal offentliggjort i seneste offentligt tilgængelige regnskab.For at være med i konkurrencen skal virksomheden desuden være registreret iFrem til selve kåringen af Danmarks dygtigste it-virksomhed kan vi - som beregningerne skrider frem - afsløre vinderne i nogle af de 23 branchekategorier.Selve placeringen på listen afgøres af vores beregningsmotor, som vurderer fire forhold i de deltagende virksomheders regnskaber.Hvordan det foregår, kan man læse mere om her.