Så er det officielt: Disse nye afgifter kan snart ramme danske smartphones, tablets og computere

Som Computerworld skrev i sidste uge, kan en ny afgift inden længe blive en realitet på smartphones, tablets og computere, der bliver solgt i Danmark.Et særligt udvalg har nemlig netop afleveret dets anbefalinger til en ny blankmedieordning til kulturministeren.Anbefalingerne skal i efteråret drøftes i regeringen og med de kulturpolitiske ordførere.Blankmedieordningen betyder, at rettighedshavere får kompensation for lovlig privatkopiering af eksempelvis film og musik til forskellige lagermedier, fordi de med denne kopiering går glip af en indtjening.Ordningen tager imidlertid ikke højde for, at forbrugerne i dag i mindre grad anvender eksempelvis cd’er og dvd’er, men derimod i højere grad smartphones, tablets og computere. Derfor er der lagt op til nye afgifter, der skal inkludere disse lagermedier.Anbefalingerne fra Blankmedieudvalget er nu offentliggjort, og selvom intet er vedtaget endnu, ser det ud til, at de nye afgifter meget vel kan blive en realitet.Det er i hvert fald den overordnede anbefaling fra udvalget.Det fremgår dog også, at medlemmerne af udvalget ikke har været enige i alle spørgsmål, men at man alligevel overordnet set er nået frem til nogle anbefalinger.“Et enigt Blankmedieudvalg anbefaler, at en fremtidig blankmedieordning indeholder en generisk kategorisering af omfattede lagringsmedier. En generisk kategorisering betyder, at ordningen i stedet for at fokusere på de enkelte lagringsmedier, som fx tablets og smartphones, fokuserer på fællesbetegnelser for de enkelte lagringsmedier.”“Et eksempel på en generisk kategori er ”mobile lagringsmedier” Det er udvalgets opfattelse, at en generisk kategorisering giver størst fleksibilitet i forhold til den teknologiske udvikling og muliggør løbende inkludering af nye lagringsmedier i ordningen uden at ændre lovteksten,” lyder det fra udvalget.“Som takseringsmodel for kompensationen anbefaler flertallet en statisk model, hvori taksterne ensrettes på tværs af alle lagringsmedier, dog med differentiering mellem løse og integrerede lagringsmedier af hensyn til enhedspriserne.""Takseringen spredes jævnt ud på de omfattede lagringsmedier. Det er Blankmedieudvalgets vurdering, at en statisk model medfører færrest administrative byrder for erhvervslivet, da det ikke er nødvendigt at gruppere de enkelte integrerede lagringsmedier.”Herefter bringes nogle af de konkrete afgifter på banen:“Det betyder, at løse lagringsmedier fremover skal takseres med DKK 1,49 og integrerede lagringsmedier med DKK 15,42. Dette giver et samlet forventet provenu på knap DKK 44 mio. svarende til DKK 7,60 pr. indbygger.”Alle afgifts-anbefalinger kan ses i skematisk form her til højre:Du kan læse hele rapporten med anbefalingerne her (PDF)