Den næste store opdatering til Windows 10 kommer 17. oktober: Her er nyhederne

Fra den 17. oktober bliver over 400 millioner computere verden over opdateret med den seneste Windows 10-version kaldet Fall Creators Update.Microsoft har testet opdateringen siden foråret, hvor selskabet løftede sløret for opdateringens indhold.Fall Creators Update er en forlængelse af forårets Creators Update med fokus på 3D-evner. Microsoft havde også planlagt at inkorporere sin nye Timeline-funktion, men har valgt at udskyde funktionen til foråret 2018.Først og fremmest vil Fall Creators Update indeholde den nye “People”-funktion, hvor du kan “pinne” specifikke kontaktpersoner til processbaren som et ikon i en enkelt fane med Skype, OneDrive, Mail og lignende, så du nemt kan være i kontakt med personen.Du får også OneDrive filer-on-demand, en længe ventet funktion til de OneDrive-glade.Fall Creators Update er en del af Microsofts tvungne opdateringer, så din computerblive opdateret efter d. 17 oktober.Den største nyhed er dog integrationen af mixed reality til folket. Microsofts nye platform, der afvikles som et Windows-program, vil være at finde i den kommende opdatering.I forbindelse med IFA-messen fremviste Acer, Lenovo, Asus, Dell og HP nye headsets, som skal bruges for at kunne benytte den nye mixed reality-platform.Priserne på de nye headset varierer fra 299 dollars - knap 1.800 kroner før dansk moms og op til 536 dollars - knap 3.300 kroner før dansk moms.Uanset hvad er det langt billigere end Oculus rift (4.390 kroner) eller HTC Vive (5.590 kroner), som ellers har været de foretrukne VR-løsninger på markedet.Mixed reality er ifølge Microsoft en blanding imellem Microsofts egen HoloLens og virtual reality, som Oculus Rift og HTC Vive tilbyder.Sammen med headsets lancerede Microsoft også nye controllere til at bevæge og interagere med MR-universet, og som ikke kræver anden måler modsat både HTC Vive og Oculus Rift. Det gør det markant lettere at opsætte.