Ny direktør i Digitaliseringsstyrelsen: Hun afløser Lars Frelle-Petersen

Rikke Hougaard Zeberg er netop udpeget som ny direktør i Digitaliseringsstyrelsen, efter at Lars Frelle-Petersen for nogle måneder siden fik nyt job.

I juni måned meddelte Digitaliseringsstyrelsen, at Lars Frelle-Petersen skulle stoppe som direktør, da han havde fået nyt job som afdelingschef for offentlig innovation i Finansministeriets departement.Nu er hans afløser i Digitaliseringsstyrelsen så fundet.Det bliver Rikke Hougaard Zeberg, der fremover får det øverste ansvar i Digitaliseringsstyrelsen.Hun blev allerede i forbindelse med Lars Frelle-Petersens exit udnævnt til konstitueret direktør i Digitaliseringsstyrelsen - og nu bliver hun altså permanent direktør i styrelsen.Rikke Hougaard Zeberg har været vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen siden 2012.“Det glæder mig meget, at Rikke har sagt ja til fortsat at være en del af mit hold i Finansministeriet, nu som direktør for Digitaliseringsstyrelsen. Med sin solide erfaring og sit store kendskab til området er Rikke den helt rette til at fortsætte det vigtige arbejde med at effektivisere og digitalisere det offentlige Danmark,” udtaler Finansministeriets departementschef, Martin Præstegaard, om ansættelsen.“Rikke overtager en sund organisation, men der er ingen tvivl om, at der også er masser af skær i farvandet og nye udfordringer, som jeg er sikker på, at Rikke er den rette til at håndtere."Rikke Hougaard Zeberg udtaler selv om sit nye job i en pressemeddelelse:"Jeg er meget glad for at have fået jobbet, og jeg glæder mig rigtigt meget til de mange spændende opgaver, der venter. Jeg har været med, næsten siden styrelsen blev skabt, og ved derfor, at jeg nu skal til at bygge videre på noget solidt og velfungerende.""Der venter mange store udfordringer, men jeg kender sagerne og styrelsens mange dygtige og engagerede medarbejdere, så jeg føler mig helt tryg ved, at vi sammen kan løfte opgaven."Rikke Hougaard Zeberg har erfaring som blandt andet underdirektør i DR Nyheder, kontorchef i Finansministeriet og mange år i Erhvervsministeriets koncern.Hun er uddannet cand.merc.jur. fra Handelshøjskolen i Aarhus, er 46 år og bor med sin mand og to børn i Værløse.“Hun tiltræder stillingen med det samme. Hendes stilling som vicedirektør vil blive opslået snarest,” oplyser Digitaliseringsstyrelsen.