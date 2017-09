Kontroversiel dansk it-rigmand sælger sine firmaer til medarbejdere

Den kontroversielle it-rigmand Magnus Kjøller sælger CM Network og Forbrugerpost til fire medarbejdere.

Annonce:



Annonce:

Den kontroversielle danske it-rigmand Magnus Borgen Kjøller sælger to af sine selskaber, nemlig CM Networld og Forbrugerpost, meddeler han.Køberne af de to selskaber er fire medarbejdere, Karsten H. Bech, René Kolmos, Lone Regnarsson og Brian K. Snedvig, der bliver administrerende direktør.CM Network udvikler forskellige former for internetkoncepter, mens Forbrugerpost sælger online-abonnementer på forskellige fysiske varer.De to selskaber har været med til at gøre Magnus Kjøller velhavende.CM Network - der står bag blandt andet Pointworld - har i de seneste tre år samlet landet overskud efter skat på knap 30 millioner kroner, mens Forbrugerpost i de seneste tre har landet et samlet overskud på godt 10 millioner kroner.For begge virksomheder gælder det, at deres indtjening for alvor har taget fart i løbet af de seneste tre år.“Det er naturligvis meget emotionelt at sælge Forbrugerpost og CM Network, som har været en del af mit liv de seneste henholdsvis ni år og 18 år. Jeg er dog meget tryg ved at give stafetten videre til en gruppe af nøglemedarbejdere, som til sammen har været i virksomhederne i mere end 25 år,” lyder det fra Magnus Borgen Kjøller.Parterne oplyser ikke salgsprisen for de to selskaber.De fire nye ejere vil nu drive virksomhederne videre fra hovedkvarteret i Aalborg.“Vi overtager sunde forretninger med de bedste kolleger, som vi alle har et nært forhold til. Vi ser frem til at kunne arbejde sammen med alle i de næste mange år. Fundamentet er solidt og vi kan slet ikke vente med at komme i gang,” meddeler de.Med salget afslutter Magnus Kjøller - der bor i Dubai og blandt andet også står bag Lotto24 - en vigtig etape i sit liv som forretningsmand, i det der på mange måder har været netop CM Network og Forbrugerpost, der har dannet grundlag for hans formue, som han har brugt på blandt andet dyre biler og ejendomsinvesteringer.Men CM Network har også været i offentlighedens søgelys flere gange.Selskabet er tidligere blevet politianmeldt, og Forbrugerombudsmanden har haft kig på selskabets forretningsmetoder.Magnus Kjøller meddeler, at han nu vil koncentrere sig om sine investeringer samt om sit arbejde med business angel og iværksætter-rådgiver.Også her er hans forretningsmetoder imidlertid blevet kritiseret i grove vendinger. Således kaldte investeringsøkonomi i Nordnet, Per Hansen, i foråret i Børsen nogle iværksætterlån fra Magnus Kjøller for ‘fuldstændigt vanvittigt’ og ‘’tyveri ved højlys dag’.Magnus Borgen Kjøller solgte for et par uger siden ud af sine ejendomme, hvilket indbragte ham 223 millioner kroner.