Her er TDC Hostings nye navn: Skifter navn til Itadel (se hvorfor valget faldt på lige dette navn)

TDC Hosting får nyt navn efter selskabet med udgangen af marts forlod TDC-familien.

TDC Hosting skifter navn til Itadel, meddeler selskabet.Det sker efter, at selskabet og dets 300 ansatte 31. marts forlod TDC-familien og blev overtaget af kapitalfonden Maj Invest Equity.Allerede dengang lå det fast, at TDC Hosting skulle have nyt navn. Men arbejdet var omgærdet af en del hemmelighedskræmmeri.Dengang ville selskabet kun fortælle, at det nye navn skulle findes med udgangspunkt i selskabets strategi og i den måde, hvorpå det gerne vil opfattes i markedet - ligesom det ikke måtte anvendes af andre - hverken indenlands eller udenlands.Nu meddeler det tidligere TDC Hosting, at Itadel står for ‘det simple og sikre.’“Itadel udspringer af ordet ’citadel’, der er et stærkt fæstningsanlæg, med andre ord en sikker og befæstet struktur designet til at beskytte mod ubudne gæster. Virksomheden signalerer med sit nye navn et stærkt fokus på it-sikkerhed og databeskyttelse,” lyder det fra selskabets marketingfolk.TDC Hosting blev stiftet i 2004 som en del af TDC. I dag har selskabet mere end 300 medarbejdere og omsætter for omkring en halv milliard kroner om året.Gennem de senere år er en lang række danske selskaber blevet solgt helt eller delvist til kapitalfonde. De tæller blandt andre KMD, Conscia, GlobalConnect, Netcompany Zitcom, Scannet, SiteCore og flere andre.TDC forsøgte første gang at sælge TDC Hosting i 2015, hvor selskabet var til salg i ni måneder uden at en køber dukkede op. Derefter besluttede TDC at beholde selskabet. Det varede indtil Maj Invest Equity meldte sig som mulig køber.Salget af TDC Hosting kommer i en tid, hvor der konsolideres og oprustes til kamp i den danske hostingbranche.I den seneste tid er DanDomain, Jaynet, Zitcom og Solido Hosting eksempelvis blevet solgt til belgiske Intelligent, mens GlobalConnect er blevet solgt til EQT.