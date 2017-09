Derfor dumpede Region Syddanmark leverandørerne af hovedstadens Sundhedsplatform: Epic og NNIT's løsning dumpede på alle parametre

Foto: John Bräuner / Regionshospitalet Randers

Leverandørerne af Sundhedsplatformen røg ud af udbuddet i Region Syddanmark med et brag. Det viser rapporten bag prækvalifikationen, som Computerworld har fået aktindsigt i.

"Jeg har ikke alle detaljerne om, hvorfor vi er blevet fravalgt, men jeg undrer mig over det. Jeg synes ikke, at der er ét punkt, der er udslagsgivende. Jeg synes, det virker som om, at vi er blevet lidt hårdt dømt,“ sagde Per Kogut til Computerworld efter dommen var faldet.





Det kom som en overraskelse for NNIT, da selskabet 16. august fik besked om, at det sammen med amerikanske Epic ikke var blevet prækvalificeret i forbindelse med udbuddet af en ny EPJ-løsning i Region Syddanmark.De to er ellers blevet valgt af både Region Hovedstaden og Region Sjælland som leverandør en lignende løsning iform af den omdiskuterede Sundhedsplatform.Men i forbindelse med udbuddet i Region Syddanmark har makkerparet fået en galoperende dårlig bedømmelse. Det viser prækvalifikationsrapporten, som Computerworld har fået aktindsigt i.Rapporten ligger til grund for, at feltet er blev snævret ind fra fem kandidater til tre. Blandt de tre er leverandøren af Sundhedsplatformen fra Region Hovedstaden og Region Sjælland altså ikke med.Epic opnår karakterer i bedømmelsen fra dårlig, over meget dårlig til særdeles dårlig efter at være blevet bedømt på blandt andet teknisk - og organisatorisk implementering og applikationsdrift.Rapportens vurdering af Epic strækker sig over knap otte sider, og der er et gennemgående tema for alle de fem referencer, der er blevet vedlagt.Epic får igennem hele bedømmelsen kritik for, at det indsendte i form af referencer med videre er for kortfattede.Tidligere har NNIT-boss Per Kogut sagt, at man føler sig en kende hårdt dømt i forbindelse med prækvalifikationen.Det er ligeledes et nærmest fast punkt i bedømmelsen af referencerne, at der står, at det har trukket ned i bedømmelsen, at man ikke giver konkrete eksempler og desuden mangler detaljer.Med Region Syddanmarks fravalg af Epic og NNIT er det også et farvel til muligheden for, at landets fem regioner får samme it-system på sundhedsområdet.I Region Hovedstaden har man allerede rullet Epics system ud, og 25. november går Region Sjælland i luften med Sundhedsplatformen.Men ideen om, at alle regionerne vælger det samme system bliver der nu ikke noget af, efter Region Syddanmark har fravalgt leverandørerne bag det system, der kommer til at køre i Østdanmark.Da Region Hovedstaden og Region Sjælland valgte Sundhedsplatformen blev det ellers skrevet ind i kontrakten med Epic, at landets resterende regioner senere ville kunne tilslutte sig systemet.Det ligner med fravalget af Sundhedsplatformen, der kører i Østdanmark, at der skal skrives endnu et kapitel i den "krig", der foregår, mellem Øst - og Vestdanmark på it-området i regionerne.Statsrevisorerne har tidligere udtalt ærgelse over, at landets regioner ikke viser sig i stand til at samarbejde om foreksempel de elektroniske patientjournaler.I Region Syddanmark forventer man at træffe beslutning om, hvilket system man ønsker i løbet af foråret 2018Computerworld arbejder på at få en kommentar fra NNITEr det en god idé, at regionerne har forskellige systemer eller burde Sundhedsplatformen automatisk være i spil landets andre regioner? Giv din mening til kende i kommentarfeltet.