Masser af smartphone-lir: Nye smartphones fra LG, Sony og Motorola

IFA-messen byder traditionen tro på nye smartphones. Særligt tre modeller er interessante.

Annonce:



Sony XZ1

Annonce:

Moto X4

LG V30

Annonce:

IFA er en af verdens største forbrugerelektronikmesser, der altid byder på en række nyheder, hvad end det handler om vaskemaskiner, forbundne tandbørster eller nye bærbare computere.Men der er også nyt til lommen: Nye smartphones.De tre største smartphone-nyheder er fra Motorola, Sony og ikke mindst LG, der muligvis har lanceret årets mest omtalte produkt ved IFA 2017Sony har lanceret to nye smartphones i sin velkendte Xperia-serie med navnene XZ1 og XZ1 Compact.Hvis du kender bare lidt til Sonys smartphones fra de sidste tre år, vil du kunne genkende designsproget: Der er kun sket meget lidt med Sonys telefoner, hvis noget overhovedet.De ligner derfor stadig telefoner fra starten af 2015.Hardware-mæssigt er de to telefoner næsten identiske: Begge kommer med en Snapdragon 835 processor, den samme som i de fleste andre toptelefoner anno 2017, 4 GB RAM og 32 eller 64 GB lagerplads alt efter, om du køber XZ1 Compact eller den almindelige XZ1.Skærmene er også på niveau med tidligere Xperia-telefoner. XZ1 har en FHD-skærm på 5,2 tommer (1.920 x 1.080 pixels), og XZ1 Compact har en 4,6 tommer stor skærm med en opløsning på 720 x 1.280.Det er en lav opløsning, men kan man argumentere for, at så lille en skærm ikke har brug for en højere opløsning.Begge telefoner har et 2.700 mAh-batteri og hurtigopladning, og begge telefoner kommer med et 19 megapixel kamera, som har ret så imponerende AR-evner. Det kan du se i videoen herunder.Prisen for de to nye telefoner bliver 5.499 kroner for Xperia XZ1 og 4.499 kroner for Xperia XZ1 Compact, når de bliver lanceret 6. oktober.Motorola er kendt for sine billige, men stadig gode Moto G-telefoner, men ved IFA udgav selskabet sin Moto X4-telefon.Det er en smartphone, som ikke er helt så skrabet som Moto G5, men ikke helt på niveau med selskabets Moto Z2, der forresten udkommer i Danmark til oktober.Moto X4 er en smartphones til 3.000 kroner, og byder på en 5 tommer stor FHD-skærm (1.920 x 1.080 pixels), en snapdragon 530, 4GB RAM, 64 GB intern lagerplads og et 3.000 mAh stort batteri.Den er desuden vandresistent ned til 1,5 meter i en halv time, eller på dansk: du kan spilde vand på den.Telefonen har desuden to kameraer, hvilket er nyt i så lav en prisklasse.Det ene kamera er 12 megapixel, f/2.0, imens det andet er 8 megapixel, f/2.2. Sammen kan de lave dybdefokus og lave billeder, som forsøger at ligne fotos taget med et spejlreflekskamera.Vi vil lige sige med det samme, at LG V30 som udgangspunkt ikke kommer til Danmark. Og hvor er det ærgerligt.Den ser nemlig fantastisk ud, og det var da også LG V30, der har været IFA’s helt store samtaleemne.Telefonen byder på en skærm-til-telefon-ratio på 83 procent, så fronten består altså næsten kun af skærm. Den 6 tommer store skærm er af P-OLED-typen med en opløsning på 2.880 x 1.440 pixels, der får billeder og videoer til at fremstå knivskarpe og med flotte farver.Inde i telefonen finder du en Snapdragon 835, 4GB RAM, 128GB lagerplads og et duokamera med enten 16 megapixel f/1.6, eller 13 megapixel f/2.4. Sidstnævnte er et vidvinkelskamera, der fungerer godt til gruppefotos eller naturbilleder.En lækker lille detalje ved telefonen er QuadDAC’en, der sørger for, at din musikoplevelse er bedre, end på nogle andre telefoner, hvis du har et lidt dyrere headset end gennemsnittet.Det kan være, at du er heldig at kunne købe telefonen via paralleleksport, men indtil videre kommer V30 ikke til salg via officielle kanaler i Danmark.