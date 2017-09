Nye afgifter på smartphones og tablets: Det er unfair - forbrugerne streamer altså indholdet i dag

Danskerne streamer indhold i dag i stedet for at kopiere filer fra et medie til et andet. Derfor er en ny afgift på smartphones, tablets og computere helt unfair, mener IT-Branchen.

Det er ikke fair, hvis der kommer nye afgifter på smartphones, tablets og computere.Sådan lyder reaktionen fra IT-Branchen, efter at Blankmedieudvalget netop har anbefalet kulturministeren, at der indføres nye afgifter, der kan sikre penge til kunstnere og rettighedshavere.Blankmedieordningen betyder, at rettighedshavere får kompensation for lovlig privatkopiering af eksempelvis film og musik til forskellige lagermedier, fordi de med denne kopiering går glip af en indtjening.Ordningen tager imidlertid ikke højde for, at forbrugerne i dag i mindre grad anvender eksempelvis cd’er og dvd’er, men derimod i højere grad smartphones, tablets og computere.Derfor er der lagt op til nye afgifter, der skal inkludere disse lagermedier.Anbefalingerne skal i efteråret drøftes i regeringen og med de kulturpolitiske ordførere, og meget tyder på, at afgifterne meget vel kan blive en realitet.IT-Branchen advarer dog regeringen imod at indføre nye afgifter på forbrugerelektronik.“En blankmedieafgift vil være unfair og betyde, at alle forbrugere skal betale en afgift for noget, som de fleste aldrig gør.""Det er en afgift på innovation, der gør det dyrere for danskerne at købe ny teknologi. Også for erhvervslivet, der skal administrere ordningen, vil det betyde unødvendige administrative byrder,” skriver Mette Lundbergdirektør for politik og kommunikation i IT-Branchen.IT-Branchen hæfter sig især ved, at den analyse, som udvalget har fået udarbejdet, netop viser, at privat kopiering i dag kun sker i meget begrænset omfang. I stedet streamer danskerne indholdet.“Undersøgelsen viser, at lovlig privat kopiering kun sker i meget begrænset omfang. Den almindelige dansker har kun 12 musikfiler liggende, og 75-95 procent bruger aldrig eller sjældent deres devices til at se eller lytte til optaget materiale.”“Danskernes medievaner er i stadig stigende grad præget af streamingtjenester, hvor rettighedshaverne allerede modtager betaling.”Netop fordi det meste i dag foregår som streaming, hvor man også betaler rettighedshaverne, er afgiften unfair, mener IT-Branchen.“Det betyder, at rettighedshaverne ikke lider en skade, der berettiger dem til kompensation.”Mette Lundberg skriver samtidig, at IT-Branchen og BFE, Branchen ForbrugerElektronik, har et andet forslag:“Hvis der alligevel er et politisk ønske om at støtte kunstnerne, mener IT-Branchen og BFE, at det med fordel kan finansieres via medielicensen som et fast beløb eller direkte over finansloven.“DI Digital støtter faktisk udvalgets anbefalinger, men samtidig lyder det i en kommentar “Vi støtter udvalgets anbefalinger, som baserer sig på et stort og grundigt forarbejde. Vi anbefaler, at Kulturministeriet undersøger, om pengene kan findes i licensmidlerne eller lignende for at mindske de administrative byrder i detailhandlen,” udtaler branchedirektør Adam Lebech, DI Digital.