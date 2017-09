Her er Danmarks bedste it-sikkerhedsfirma: Symantec stikker af fra alle andre ... men er det en engangsforestilling?

Top 100: Symantec er suverænt det højest placerede sikkerhedsfirma på Computerworlds liste over Danmarks bedste it-virksomheder. Resultatet er forbedret med mere end 400 procent på et år. Men det flotte resultat kommer næppe til at gentage sig.

Greg Clark, CEO, Symantec

En vækst på 400 procent på et år. Det er meget. Selv i it-sikkerhedsbranchen, der generelt stormer fremad på en bølge af globale hackerangreb og datalæk.Med mere end 11.000 ansatte verden over er Symantec verdens største sikkerhedsfirma, og virksomheden leverer blandt andet cybersikkerhed til NATO. Herhjemme har Symantec været med til at sikre den danske stats it-systemer, og det er på den baggrund ikke den store overraskelse, atSymantec er det højest rangerede sikkerhedsfirma på Computerworlds lister over de it-virksomheder, der er bedst til at tjene penge i Danmark.Faktisk er der 99 pladser ned til det næste sikkerhedsfirma på Top 100-listen, hvor Symantec dominerer sikkerhedskategorien totalt.Når det alligevel er værd at kigge nærmere på, så skyldes det karakteren af Symantecs regnskabssucces.Symantec Denmark leverer i det seneste regnskab et overskud på 18 millioner kroner mod blot 3,7 millioner året før, hvor virksomheden end ikke var at finde på Top 100-listen.Det er en vækst på mere end 400 procent på et år, men det imponerende resultat stammer tilsyneladende fra frasalg, der af gode grunde ikke kan gentages i næste regnskab.Sikkerhedsgigantens danske vækst kan koges ned til, at Symantec har solgt softwarevirksomheden Veritas.Veritas og Symantec blev lagt sammen i 2005 i en handel, der havde en værdi af 85 milliarder kroner, hvilket på daværende tidspunkt gjorde det til den største it-sammenlægning nogensinde. Men i januar 2016 blev Veritas så solgt til Carlyle Group for 50 milliarder kroner.For Symantec Denmark betyder det, at man har solgt sin aktiepost i Veritas Danmark til en værdi af 17.633.267,75 kroner – nogenlunde svarende til det overskud, som Systematic præsenterer i det aktuelle regnskab.Dermed vil årets suveræne topscorer i sikkerhedskategorien næppe være at finde i samme position næste år.Symantec har meget strenge regler for, hvem der må udtale sig om hvad, og da Symantec p.t. ikke har en godkendt talsperson i Danmark, er der ingen af de tusindvis af ansatte hos virksomheden, der må udtale sig om det danske regnskab.Engelske kilder hos Symantec bekræfter dog over for Computerworld, at man ikke forventer at kunne gentage resultatet næste år.Ud over det faktum, at ingen må udtale sig om Symantec Denmark, kan det være svært i det hele taget at holde styr på organisationen i verdens største sikkerhedsfirma.I Danmark hedder direktøren Eunice Kim.Hun bor dog i Los Angeles og er samtidig vice president for Symantecs juridiske afdeling i USA, hvilket også må antages at være et mere eller mindre fuldtidskrævende job.Også globalt er der i de senere år blevet skiftet flittigt ud i Symantec-ledelsen.I 2012 blev daværende CEO Enrique Salem fyret på grund af skuffende indtjening og afløst af Steve Bennett, der iværksatte en stor reorganisering af virksomheden, som skulle styrke Symantecs produkter og fokusere mindre på salg.I 2014 blev Bennett så fyret, og Michael Brown blev tredje CEO på to år. I 2016 var det så farvel til Brown, og den australske forretningsmand Greg Clark leder i dag Symantec.Men selvom Symantec gennemsnitligt skifter leder hvert andet år og ikke har flere store sikkerhedsfirmaer at sælge, er der umiddelbart ingen grund til at frygte fremtiden.Ordrebøgerne bugner generelt i sikkerhedsbranchen, og ifølge en analyse fra Gartner venter der investeringer for 589 milliarder kroner næste år.Globalt går det da også udmærket for Symantec, der i seneste kvartalsregnskab på verdensplan omsatte for 7,3 milliarder kroner.Efter salget af Veritas har Symantec denne sommer investeret og købt de to israelske sikkerhedsfirmaer Skycure og Fireglass.Skycure laver sikkerhed til mobilenheder, og Symantec forventer med købet at komme i en lukrativ position på et voksende marked, der forventes at flerdoble sin værdi frem mod 2020.