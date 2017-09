Embedsmand advarer: Digitalseringen betyder et farvel til fleksibiliteten i det offentlige

It-systemer forsimpler behandlingen af borgerne. Det betyder, at der bliver mindre plads til individuelle hensyn, som også er en del af borgernes oplevelse af retfærdighed, siger borgerrådgiveren i Københavns Kommune.

Skal der være råd til velfærd, skattelettelser, grænsebevogtning, omlægning af registreringsafgift eller nogle af de andre ting, som politikere holder af at love vælgerne, så skal omkostningerne i det offentlige ned.Og digitalisering længe være politikernes yndlingsværktøj når der skal effektiviseres.Men den omfattende digitalisering har også en pris, advarer Københavns Kommunes Københavns Kommunes borgerrådgiver Johan Busse i det seneste nummer af HK Samdatas magasin Det er især i de tilfælde, hvor der skal foretages skøn, at Johan Busse ser en udfordring, fortæller han til magasinet:Tæller det med, hvis man har haft fast adresse i landet, men reelt har været udenlands det meste af tiden? Eller omvendt, hvis man har haft en lejlighed i udlandet, men har opholdt sig det meste af tiden på dansk grund? Hvordan skal et stykke software håndtere det? Ting, der ser enkle ud på overfladen, har tit nogle nuancer, og det er også derfor, at man formulerer lovene, så der kan tages individuelle hensyn.”At systemerne kan medvirker til at eliminere fejl og sikre enklere regler erkender Johan Busse dog også. Men han er samtidig netop også bekymret for, at de digitaliseringsvenlige enkle regler bliver for firkantede:Johan Busse påpeger også, at han gennem sit job som borgerrådgiver har set, at den omfattende digitalisering kan ende med en klar social slagsside: