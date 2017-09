Tidligere topchef i Dell og HP's danske forretninger skifter til TDC

Adam Vieth, der er tidligere har været general manager i både Dell og HP i Danmark, skifter til TDC.

Annonce:



Annonce:

Adam Vieth er ny senior vice president i TDC.

ansvaret for salget af pc'er til især erhvervskunder.



Annonce:

Adam Vieth, der tidligere har været general manager i både Dell og HP i Danmark, har fået en ny stilling.Han er 1. september tiltrådt som senior vice president i TDC Erhverv, hvor han kommer til at referere til Marina Lønning, direktør i TDC Erhverv.Det bekræfter TDC over for Computerworld, og det fremgår også af Adam Vieths egen LinkedIn-profil.Adam Vieth var i en årrække ansat hos Dell i Danmark. De sidste to år og tre måneder var han direktør for den danske del af Dell, før han i august 2015 pludselig forlod virksomheden.Der gik kun halvanden måned, før Adam Vieth kunne annoncere, at han nu havde fået en ny stilling - denne gang som general manager hos Dells konkurrent, HP.Her fik hanAdam Vieth været i HP frem til nu, hvor han altså netop er tiltrådt hos TDC Erhverv.TDC Erhverv er et af de vigtigste forretningsområder i TDC Group. Erhvervsforretningens resultater har stor betydning for, hvordan det går for TDC Group samlet set.TDC Erhverv har dog i flere år været under et hårdt pres, og indtjeningen i denne del af TDC faldt med 14,3 procent alene i 2016, mens omsætningen gik tilbage med 10 procent.Computerworld forsøger at få mere information om, hvad Adam Vieth helt præcist skal arbejde med som senior vice president i TDC Erhverv samt hvorfor han forlader HP i Danmark.