NNIT efter udbudsexit i Region Syddanmark: "Mærkeligt at man diskvalificerer dem med mest erfaring"

Jan Kold, der er vicedirektør i NNIT undrer sig over, at man smider NNIT og Epic på porten i forbindelse med jagten på en EPJ-løsning i Region Syddanmark.

Efter at have fået klø af tre konkurrenter i forbindelse med udbuddet af en EPJ-løsning i Region Syddanmark, tager NNIT nu til genmæle. Først blev man overrasket over ikke at være kommet med i det fine selskab. Nu undrer vicedirektøren sig over afgørelsen.

FAKTA: Udbudsfeltet reduceres Der er nu faldet klarhed over, hvilke virksomheder, der får lov til at byde ind på en EPJ-løsning i Region Syddanmark.

Følgende virksomheder kan byde på opgaven:



- Cambio Healthcare Systems



- CGI Danmark



- Systematic



Følgende to er ikke gået videre i udbudsprocessen:



- CSC Scandihealth



- EPIC Systems Corporation



Overordnet set fremstår referencen meget kortfattet," og det "Det trækker ned, at der ingen steder står, at løsningen er velafprøvet."

De negative bemærkninger fortsætter længere nede i bedømmelsen af Sundhedsplatformen som reference:

"Samlet set er beskrivelsen mindre velunderbygget, og der mangler detaljer."

Epic og NNIT havde nok forventet i hvert fald at blive prækvalificeret i forbindelse med udbuddet i Region Syddanmark, der leder efter en EPJ-løsning til regionens hospitaler.Makkerparret Epic og NNIT står sammen bag den løsning man har valgt i Region Hovedstaden og Region Sjælland, og derfor er man da også forundrede over, at man ikke er gået videre til den sidste runde af udbuddet.”Epic og NNIT er de eneste, der inden for de seneste fem år har lavet en fuld implementering på størrelse med Region Syddanmarks udbud," siger Jan Kold, der er vicedirektør i NNIT.Han mener, at Epic's system er godt grundigt testet af, og med sin udbreddelse burde det i følge ham være blevet prækvalificeret i udbuddet."Epic's systemer bliver brugt på mere end 1.100 hospitaler rundt om i verden, og systemet støtter op om behandlingen af 190 millioner patienter, så hvis man gerne vil have dem med mest erfaring til at byde, er det mærkeligt, at man i processen udelukker Epic og NNIT,” siger Jan Kold.Man kan dog på ingen måde tale om, at Epic og NNIT var selvskrevet.I midten af august traf Region Syddanmark nemlig beslutning om hvilke virksomheder, der skulle have lov til at byde sig til i kapløbet om at levere en løsning til regionen. Og her var makkerparret Epic og NNIT altså ikke i blandt.I prækvalifikationsrapporten får Epic og NNIT da også prygl, viser en aktindsigt, som Computerworld har fået.På alle parametre dumper løsningen og vurderingen præges af ord som "dårlig," "meget dårlig" og "særdeles dårlig."En af de eksempler man har brugt som reference fra Epic og NNITs side er implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden.Her mødes det indsendte materiale med bemærkninger om, at "Det er en tung kritik, som man ikke forstår hos NNIT. Her har man i følge vicedirektøren ikke bevidst sløset med det indsendte eller forsøgt at springe over, hvor gærdet er lavest.”Vores oplevelse af retningslinjerne for prækvalifikationen stemmer tydeligvis ikke overens med hvad evalueringsrapporten viser,” siger Jan Kold.