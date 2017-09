IT-Branchen fyldte 100 år - og runder medlem nummer 500

Kim Nielsen, formand for IT-Branchen og direktør for Canon Danmark bød velkommen til foreningens fødselsdag.

Mandag fyldte IT-Branchen, som repræsenterer en stor del af de danske it- og televirksomheder, 100 år.Foreningen, som oprindeligt hed ”Foreningen af Skrivemaskine Importører i Danmark”, blev oprindeligt stiftet af grosserer Alfred Fischer tilbage i 1917.Men gennem flere sammenlægninger endte foreningen med navnet IT-Branchen i 2006, og sammen med DI Digital organiserer IT-Branchen en stor del af de større danske it-virksomheder.IT-Branchens runde dag blev fejret i foreningens lokaler på Børsen i København, hvor formand for IT-Branchen og direktør for Canon Danmark, Kim Nielsen, holdt velkomsttalen.Formanden benyttede desuden lejligheden til at byde velkommen til foreningens medlem nummer 500, danske Cardlay, som håndterer processen omkring kreditkort.Kim Nielsen fortalte samtidig, at mens stifterens Alfred Fischers firma i dag er en del af it-virksomheden EG, så er foreningens ældste selvstændige medlem Bording Data, der kan spore sine aner tilbage til 1929.Formanden benyttede også lejligheden til at understrege den store rolle som it i dag spiller i samfundet - og det ansvar, der følger med rollen. En rolle som foreningen blandt andet har løftet gennem samarbejdet om Coding Class-projektet, hvor 104 danske skoleklasser får adgang til bedre undervisning i it- og teknologi.Fødselsdagen blev rundet af med rapperen Per Vers, som med udgangspunkt i receptionsgæsternes bidrag af ord fra it-branchen, satte ord som datalæk på vers.