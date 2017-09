Kære politikere: Her er den ultimative visuelle guide til endnu flere tåbelige afgifter

Politikerne vil beskatte telefoner for at støtte kunstnere. Men hvorfor stoppe der? Der er mange flere, det er synd for. Computerworld har den ultimative visuelle guide klar, som viser, hvem der også fortjener nogle millioner fra en afgift.

Et særligt udvalg afleverede forleden dets anbefalinger til en ny blankmedieordning til kulturministeren Det har udvalget gjort, fordi den nuværende ordning, som stammer fra dengang VHS- og kassettebånd storsolgte nede i Fredgaard, ikke længere sender så mange penge efter musikbranchen.Branchen får nemlig en lille klat penge, hver gang du kopierer dine Steven Seagal-film mellem dine to VHS-maskiner eller laver et mix-tape med det bedste fra Kliché.Onde tunger vil påstå, at det er fordi nymodens streamingtjenester har overflødiggjort dens slags lovlig hjemmekopieringen.Og at kunstnere nu i stedet får kronerne fra Spotify, Netflix, Yousee Music og lignende. Sikkert ikke så mange som de gerne ville, men det handler jo i sidste ende om forhandlingsevner og om, hvem der ejer platformen.Men den slags stopper ikke ivrige kulturpolitikere, som nu tilsyneladende overvejer at lægge en afgift på alle solgte tablets, telefoner, computere, USB-sticks og hukommelseskort. Fordi de i teorien kan bruges til at lagre de mp3-filer med Enigma, som du rippede tilbage i 1997.Men med fare for at inspirere til nye tåbeligheder, så hvorfor stoppe ved musikere?For kære politikere: Her på Computerworld kan vi sagtens se, at der er flere brancher, som sagtens kunne bruge en hjælpende hånd i form af en afgift.Ikke mindst mediebranchen, som hvert år kan se Facebook og Google hive milliarder ud af Danmark, mens de betaler det samme i selskabsskat, som et mindre midtjysk autoværksted.Er det synd for os, selvom vi brugte 00´erne til at bekrige hinanden med gratisaviser i stedet for at finde på digitale forretningsmodeller? Selvfølgelig er det det!Det samme gælder hotelbranchen, som godt nok oplever et boom i turismen, men som samtidig må se AirBnB presse priserne nedad.For slet ikke at tale om alle de firmaer, som må lide den tort at blive hånet for deres ringe service på nettet. Hvem tænker på deres følelser? Skal de ikke have lidt af kagen til at trøste sig på?Selvfølgelig skal de det!Derfor har vi på Computerworld lagt hovederne i blød og kommet op med modellen her til inspiration. Og ja, det kan da godt være at salget af it-udstyr falder lidt, og vi bliver en knap så moderne nation - men i det mindste slap vi af med afgiften på nødder, ikke?