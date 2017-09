Morgen-briefing: 30 danske it-topnavne sammen om ny venturefond - vil investere 750 mio i startups / KMD får ny direktør for forretningsudvikling og teknologi / Stort underskud til Fujitsu Danmark / Nets-direktører kan score kassen på salg af selskabet

30 danske it-topnavne sammen om ny venturefond - vil investere 750 mio i startups. KMD får ny direktør for forretningsudvikling og teknologi. Stort underskud til Fujitsu Danmark. Nets-direktører kan score kassen på salg af selskabet. Danske Avenida solgt til hollandsk selskab. Seks af verdens største banker går sammen om ny, digital valuta. Coding Pirates rykker til Odense

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne tirsdag morgen.30 prominente topnavne fra den danske og nordiske it-branche går sammen i en ny venturefond, der får navnet byFounders. Fonden vil tilbyde vækstkapital til startups i Norden.Den meddeler, at den er klar til at investere 750 millioner kroner over de kommende 10 år. byFounders vil fokusere på at investere tidligt i iværksætterfirmaer inden for software, services og produkter.“Vi er en fond for iværksættere af iværksættere, stiftet af en række af de mest succesfulde danske tech-iværksættere. Vi har allesammen været en del af startup-miljøet gennem mange år og har dyb operationel erfaring. Det gør os i stand til at spotte det næste talent og hjælpe med at udvikle det,” lyder det fra serieiværksætteren Tommy Andersen (Embedit, Libratone), der sammen med Eric Lagier (Tradeshift, Skype, Memolane) står i spidsen for venturefonden.Venturefonden peger på, at det er en udfordring, at der ‘fortsat er mangel på kapital til iværksættervirksomheder i deres allertidligste faser, hvilket hæmmer de danske og nordiske tech startups. Konsekvensen er tydelig, og bestemt ikke gavnende for samfundsøkonomien - alt for mange gode idéer og startups bliver ikke til nye stærke vækstvirksomheder,’ lyder det.Den prominente liste over succesrige investorer i byFounders tæller blandt andre Kaare Danielsen (Jobindex), Christian Birk (Endomondo), Danny Lange (Amazon, Uber, Unity), David Helgason (Unity), Gert Sylvest (Tradeshift), Heini Zachariassen (Vivino), Juha Christensen (Cogniance), Michael Moesgaard (CBB, Configit), Lars Thingaard (Milestone), Lars Nielsen (Sitecore), Peter Muhlmann (Trustpilot) Thomas Madsen-Mygdal (Podio) og Tommy Ahlers (Podio, Zyb).KMD har ansat Betina Hagerup som direktør for forretningsudvikling, strategi, teknologi og kommunikation.Hun kommer fra en stilling som direktør i Erhvervsstyrelsen. Tidligere har hun været direktør i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Økonomi- og Erhvervsministeriet, og ifølge KMD kommer hun med stor erfaring fra offentlige digitaliserings-projekter.“Betina [Hagerup, red] kommer med en meget stor viden om store digitaliseringsprojekter som kombineret med vores egen indsigt vil give os mulighed for at styrke rådgivningen af vores kunder,” lyder det fra KMD.Selskabet oplyser endvidere, at Betina Hagerup er gift med direktøren for Danmarks Nationalbank, Lars Rohde. Hun tiltræder 1. november.Fujitsu Danmark landede i 2016 det dårligste resultat i flere år. Ganske vist er selskabets omsætning nogenlunde stabil, men resultatet er styrtdykket til et flammende underskud på 45,2 millioner kroner.Året førf fik Fujitsu et underskud på små to millioner kroner. Og året før igen et underskud på 24 millioner kroner.Til gengæld har selskabets driftsresultat - EBITDA’en - typisk været i plus. Den landede sidste år på et minus på ikke mindre end 28,7 millioner kroner.Selskabet skriver da også i regnskabet, at resultatet ikke lever op til forventningerne“Gennem finansåret 2016/17 har Fujitsu-koncernen på europæisk plan implementeret en ny forretningsmodel, som skal skabe bedre muligheder for at levere services til kunderne. For Danmark betyder det ligeledes, at serviceporteføljen er styrket og er blevet endnu mere konkurrencedygtig i forhold til potentielle kunder for Fujitsu Danmark,” lyder det fra selskabet.Tre kapitalfonde er for tiden interesserede i at overtage Nets, nemlig Hellman & Friedman, Permira og Nordic Capital. Et salg vil kunne forgylde Nets’ direktører, skriver Børsen. Selskabets ledelse scorede allerede kassen, da selskabets blev børsnoteret i fjor.Der spekuleres nu i, at kapitalfondene vil komme med et bud på op til 200 kroner per aktie svarende til en samlet pris på cirka 40 milliarder kroner for hele Nets.Det lille danske it-selskab Avenida får hollandske ejere. Selskabet, der arbejder med applikations-management, er blevet solgt til hollandske Ymor.Med opkøbet runder Ymor 100 ansatte.“Som en følge af opkøbet vil de danske og nordiske kunder fremover blive tilbudt Ymors end-to-end overvågningsløsning, Ymonitor, hvilket åbner nye muligheder for kunderne. Tilsvarende vil Avenidas løsning til performance management, P-Mon, blive brugt til Ymors internationale kunder,” lyder det fra de to selskaber.Parterne vil ikke oplyse salgsprisen.Seks af verdens største banker går sammen om at udvikle en ny form for digital valuta. Målet er at kunne præsentere den nye valuta engang til næste år.De kalder indtil videre valutaen for ‘utility settlement coin.’ Den bygger på en valuta udviket af schweiziske UBS.Ifølge Financial Times er de seks banker Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG og State Street.Skole-kodnings-foreningen Coding Pirates åbner nyt landssekretariat i Odense, hvor Erhvervsakademiet Lillebælt stiller lokaler til rådighed for græsrods-foreningen.“Vi skal naturligvis servicere hele landet, men jeg forventer, at vi kommer til at udvikle os meget i Odense. Der er planer om flere afdelinger, et stort "game-jam" i november sammen med andre institutioner, og vi vil generelt forsøge at skabe et højere aktivitetsniveau på Fyn,” lyder det fra sekretariatschef Brian Lindskov Larsen.Coding Pirates-stifter Martin Exner modtog fornylig IT-Prisen 2017.