Gennembrud: Overskudsvarme hos datacentre kan nu give lavere elregninger hos tusinder

En ny afgørelse vedrørende Facebooks datacenter betyder, at varmen kan genbruges og give beboer i nærområdet lavere varmeregninger

Annonce:



Annonce:

Facebook-anlægget komme til at bestå af to serverhaller på 26.500 kvadratmeter samt en hal på 39.000 kvadratmeter.

Overskudsvarmen fra datacentre skal ikke længere bare sendes ud til fuglene, men kan genbruges og gøre Danmark grønnere.Det er resultatet af en klagesag hos Skatteankenævnet, som Facebook har indsendt, skriver Business.dk En afgørelse som kaldet et gennembrud af direktøren for brancheforeningen Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen.»I dag køler man overskudsvarmen ned, og smider det enten i Vadehavet eller til gavn for gråspurvene i luften. Med den her afgørelse kan vi bruge overskudsvarmen til at smide det ind i fjernvarmesystemet til opvarmning i huse«, siger han til Business.dk.Tidligere har varmen fra produktion - og altså også fra datacentre - ikke måtte benyttes, men den må heller ikke blot sendes ud i naturen. Derfor har virksomheder som Facebook skulle betale for at få kølet eksempelvis vand ned, før det må slippes ud i naturen.Den afgift slipper Facebook for, så der kun skal betales elafgift. Dermed giver det god mening og incitament til at give overskudsvarmen væk, så fjernvarmeselskaberne behøver mindre fossile brændstoffer og med chancen for lavere varmeregninger.Kim Mortensen vurderer også, at der allerede nu spildes overskudsvarme i Danmark nok til at opvarme en by på størrelse med Aarhus.Facebook forventer, at et nye datacenter i Odense fra 2020 vil kunne opvarme 6.900 huse.