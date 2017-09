Google kan snart hjælpe dig med at finde parkeringspladser i København

København kan være et sandt mareridt, når man skal finde en parkeringsplads, men ny Google-funktion kan gøre det lettere.

Det kan være et sandt mareridt at finde en parkeringsplads i vores hovedstad, men det problem vil Google nu hjælpe med at løse.Google har udvalgt 25 storbyer i verden - heriblandt København - som inden længe via en ny funktion i Google Maps nemmere kan finde frem til en parkeringsplads.Det skriver Google i et blogindlæg Det falder måske på et meget tørt sted. For knap et halvt år siden skubbede Københavns Kommune zonen med gratis parkeringspladser længere ud af byen, for at stoppe mængden af parkerede bilister inde i byen.Funktionen indbygget i Google Maps kaldes “Parking difficulty,” parkeringssværhedsgrad, som viser dig, hvor svært det er at parkere på pladsen, og hvor svært det er at finde en given parkeringsplads i den tidsperiode, hvor du ankommer ved pladsen.Funktionen vil virke for alle og ikke kun for folk, der er bosiddende i København, men også for turister og andre besøgende i byen.Funktionen bliver også rullet ud til andre byer som Rio de Janeriro, Rom og Toronto.I USA vil man også kunne blive guidet til den nærmeste parkeringsplads, men dette er endnu ikke tilgængeligt i København.