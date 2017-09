Manden bag browserne Opera og Vivaldi: Google er blevet et bølle-selskab, der misbruger sit monopol

Vivaldi-stifter Jon von Tetzchner er stærkt utilfreds med Googles fremgangsmåde over for Vivaldi, som er konkurrent til Chrome-browseren.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Google benytter bølle-metoder og misbruger sit monopol.Sådan lyder den opsightsvækkende anklage fra manden, der står i spidsen for Vivaldi-browseren, Jon von Tetzchner.Han er stifter af og direktør i Vivaldi Technologies og havde de samme roller i Opera Software, før han forlod det selskab i 2011.I et blogindlæg skriver Jon von Tetzchner , at i sin tid hos Opera havde flere gode og positive møder med Googles stiftere, blandt andet da Opera skulle integrere Googles søgemaskine i sin browser.Siden har Google dog ændret sig som selskab, mener Jon von Tetzchner, der forklarer, at Google i stigende grad har forsøgt at få brugerne af Googles tjenester til at skifte til Chrome-browseren.“Nu udvikler vi Vivaldi-browseren. Den er baseret på Chromium, et open source-projekt med Google i spidsen og bygget på WebKit og KHTML. At gøre brug af Googles tjenester burde ikke give nogen problemer, men virkeligheden er desværre en anden,” skriver Jon von Tetzchner.Han fremhæver, at Vivaldi-browseren blandt andet skal skjule sin identitet, når brugerne besøger Googles tjenester, fordi man på den måde kan undgå problemer.Samtidig anklager han Google for at udnytte sin dominerende position med Google AdWords til at hindre markedsføringen af Vivaldi.“For nylig blev vores Google AdWords-kampagner annulleret uden advarsel. Det var anden gang, at jeg har oplevet denne situation.”Vivaldis-stifteren lufter blandt andet sin mistanke om, at nogen hos Google er blevet fortørnede over, at han flere gange offentligt har udtrykt sine privacy-bekymringer - særligt i forhold til Google og Facebook.Få dage senere blev Vivaldis annonce-kampagner på Google annulleret, skriver han.Jon von Tetzchner mener, at Google skal droppe 'being evil'-fremgangsmåderne, som han kalder det.“Som et monopol både inden for søgninger og annoncer viser Google desværre, at man ikke er i stand til at modstå fristelsen til at udnytte magten.”“Jeg er trist over dette skift fra at være en nørdet, positiv virksomhed til at være den bølle, det er i 2017,” skriver Jon von Tetzchner, der argumenterer for, at det er nødvendigt, at myndighederne i højere grad regulerer Googles adfærd.Der er naturligvis tale om et partsindlæg, og det skal blive spændende at se, om Google svarer Jon von Tetzchner igen på anklagerne.