Fik du solgt på toppen? Bitcoin-kursen buldrer pludselig nedad

Kryptovaluta som Bitcoin og Ethereum er blevet yderst populære som betalingsformer, når virksomheder skal rejse midler fra investorer. Nu har kinesisk forbud fået kurserne til at styrtdykke.

Kina og Sydkorea har forbudt virksomheder at udstede egne krypto-valutaer som alternativ til aktier, når der skal indsamles penge til at udvide forretningen.Fænomenet kaldes Initial Coin Offering (ICO) og er en form for digitalt alternativ til den klassiske børsintroduktion.Investorerne køber virksomhedens digitale ”tokens”, der som regel er baseret på krypto-valuta som bitcoin eller Ethereum, og med hver token hører en grad af medejerskab i virksomheden.Betalingen foregår som regel også i krypto-valuta - oftest Ethereum - og derfor er ICO en mere eller mindre anonym og ureguleret måde for virksomheder at rejse midler på.Det bryder man sig ikke om i Østasien, Hvor både Kina og Sydkorea altså har forbudt ICO som investeringsplatform, og ifølge Coindesk kan det mærkes på markedet.Værdien af en bitcoin faldt tirsdag til 4300 dollars efter fredag at have nået sit hidtidige højdepunkt på 5000 dollars.Samtidig faldt Ethereum, der er den mest anvendte valuta til ICO, med 15 procent ifølge Business Insider , og det samlede marked for krypto-valuta gik ned med omkring 18 procent.De kinesiske og sydkoreanske myndigheder har forbudt ICO-investeringer med henvisning til, at det er en oplagt metode til hvidvask af penge, fordi de digitale valutaer er anonyme og stort set uregulerede.Det gør ICO velegnet til svindel, da det er uklart, hvordan investorer står juridisk i forhold til en virksomhed, når de har købt virksomhedens ”tokens”.Indtil videre er der på verdensplan foretaget ICO-investeringer for omkring 10 milliarder kroner i 2017, og Kina er ikke det eneste land, der ser på investeringsformen med stigende skepsis.For nylig meldte de amerikanske myndigheder således ud, at ICO i USA skal leve op til den almindelige værdipapirlovgivning.