Ny dansk venturefond står klar med 750 millioner kroner: Sådan får din it-virksomhed del i pengene

I ledelsen af den nye fond sidder Tommy Andersen (tv) og Eric Lagier (th)



Foto: ByFounders

Et dansk drømmehold af iværksættere har startet venturefonden ByFounders. Sammen er de klar med 750 millioner kroner og tonsvis af erfaring. "Vi har en åben invitation til alle, der mener, at de har, hvad det kræver," lyder det fra ledelsen.

Ligger din startup-virksomhed inde med århundredets ide med potentiale til at blive en kommende milliardforretning?Så er det bare at tampe tastaturet og skrive en mail til den danske venturefond ByFoudners, der er startet af en lang række iværksættere.De 30 succesfulde og rige folk bag har sikret sig lovning på 750 millioner kroner, som de sammen med deres erfaringer deler ud i håbet om at kunne være med til at skabe en ny milliardsucces og sikre et flot udbytte.“Vi er alle sammen iværksættere og vi har allesammen været i den situation, hvor vi følte, at vi havde en ret god ide, og tænkte hvad vi skulle gøre. Vi om nogen ved, hvor svært det er at bryde igennem lydmuren," siger Tommy Andersen, der er stifter af Libratone og en del af ledelsen i den nye fond og fortsætter:"Vi har en åben invitation til alle, der mener, at de har, hvad det kræver. Alle er velkomne til at kontakte os, og vi følger op på hver enkelt og fortæller, hvor folk står.”Bag fonden står 30 succesfulde iværksættere, hvoraf langt hovedparten er fra Danmark. Feltet tæller blandt andet folk som Peter Holten Muhlmann fra Trustpilot og Michael Moesgaard Andersen, der er manden bag CBB Mobil og det nu konkursramte mobilfirma Lumigon.En anden af lederne i den nye fond er Eric Lagier. Han er har været impliceret i virksomheder som Skype, Tradeshift og Memolane, og han mener, at fonden markerer et skifte i det danske iværksættermiljø, hvor den erfarne iværksættergeneration rækker hånden ud til den næste generation.“Vi markerer et generationsskifte inden for venture funding i Norden, hvor vi kommer med meget mere end penge. Vi står med en bred erfaring, som vi har opbygget gennem mange år i branchen. Vi kan komme med en masse indsigt og råd til den næste generation af iværksættere, så de ikke laver alle de fejl, vi har lavet,” siger Eric Lagier.Og netop rådene er vigtige. Ifølge de to mænd i spidsen for den nye fond, så er det særligt for fonden med navnet ByFounders, at man ikke bare investerer penge, men i ligeså høj grad viden og erfaringer.“Hvem vil du helst lære at køre bil af?,” spørger Eric Langier retorisk:"En der har læst manualen eller en, der har kørt 100.000 kilometer af de stejleste veje, de glatteste skråninger og sikkert også er kørt galt et par gange, men stadig er i live,” svarer han selv.Det skal ikke forstås sådan, at fonden kun satser på at hjælpe med at opbygge virksomheder magen til dem selv. Det er dog ingen hemmelighed, at iværksætterne gerne vil bruge deres egne erfaringer, og derfor leder man da også særligt efter virksomheder inden for tech-branchen, der blandt andet beskæftiger sig med machine learning, kunstig intelligens, mixed reality, IoT og deleøkonomi.“En god målestok er at kigge på de 30, der står bag initiativet. Se på hvilke virksomheder, de har startet. Som vi siger, så investerer vi i det, vi har god forstand på. Så man kan se på, hvilke brancher folkene bag har været i og rystet,” siger Eric Lagier.