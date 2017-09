Sennheiser er Danmarks bedste hardware-virksomhed: "Der er masser af muligheder for en lille spiller som os"

Foto: Steffen Villadsen

Top 100: De seneste mange år har Sennheiser Communications været vant til vilde vækstrater. Sådan skal det også være i fremtiden, lyder det fra direktøren. Men markedsandelene skal måske erobres fra dansk nabo.

FAKTA: Sennheiser spiller på tre heste I kampen om markedsandele på det globale marked for headset sigter Sennheiser efter tre grupper:



De professionelle: Bruger headset’et i forbindelse med deres professionelle virke. Det kan være kontorfolk, kundeservicepersonale eller sælgere. Gamerne: Sidder mange timer foran skærmen derhjemme. De har behov for headset, så de få maksimalt ud af den imponerende lyddimension, der er i moderne computerspil og samtidigt tale med deres holdkammerater, når der spilles over internettet. Forbrugerne: Benytter primært deres headset til at lytte til musik via eksempelvis mobilen. Denne forretningsdel deler Sennheiser Communications med storebroren Sennheiser.

Årets vinder af Top 100-kategorien Hardware er de seneste mange år stormet frem.Sennheiser Communications oplever en vækst på omkring 20 procent årligt, og det er planen er fortsætte indtoget på markedet, forklarer direktøren.“Vores markedsandele er ikke på et niveau, hvor vi kun skal vokse med markedet. Der er masser af muligheder for en lille spiller som os for at tage markedsandele. Vi har en klar forventning om, at vi kan blive ved med at vækste de kommende år,“ siger direktør for Sennheiser Communications Jeppe Dalberg-Larsen.I kategorien Hardware ligger Sennheiser Communications da også i top med en Sovereign-score på 270.Det betyder, at virksomheden endnu en gang placerer sig i toppen af hardwaresektionen, ligesom det var tilfældet sidste år.Det kan da også blive svært for forfølgerne i Top 100 at hægte sig på. Ifølge Sennheiser Communications’ folk ser markedet for headset i øjeblikket ud til at blomstre.Direktøren for virksomheden understreger da også, at man har en forventning om at kunne fortsætte den positive udvikling.Hvis Jeppe Dalberg-Larsen og resten af folkene hos Sennheiser Communications skal have succes med at erobre nye markedsandele, skal Sennheiser Communications op at slås med en dansk konkurrent, og det kan udvikle sig til en form for nabokrig.En af de andre store spillere på markedet for professionelle headset er nemlig Jabra, der er en del af GN-koncernen.Det er en af branchens helt store spillere, og Jabra har også danske rødder.Faktisk bor begge virksomheder klos op ad hinanden i Ballerup med mindre end halvanden kilometer mellem sig.Det er ikke en placering eller en kompetence, der er givet fra de højere magter, men derimod ifølge Jeppe Dalberg-Larsen et resultat af mange års dansk fokus på audioindustrien.“Det er ikke noget, der bestemt ovenfra, at Danmark skal være centrum inden for lyd. Det har stille og roligt udviklet sig.”