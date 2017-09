“

For 25 år siden møder jeg Elon Musk for første gang.



Jeg bor på det tidspunkt i et kollegieværelse på University of Pennsylvania.



Værelserne er helt forfærdelige - specielt for os, der er førsteårsstuderende, og jeg prøver derfor at rekruttere nogen, der vil flytte med mig ud af kollegiet og ind i et hus.



Det er et projekt, som vi skal finansiere ved at drive natklub i huset hver weekend.



Jeg spørger 15 eller 20 mennesker, som alle siger nej. Men så møder jeg den her nørdede fyr, der hedder Elon, og han siger ja.



Det er på det tidspunkt helt åbenlyst, at han er en helt ekstremt talentfuld ingeniør. Måske den mest talentfulde nogensinde.



Men i begyndelsen er jeg alligevel i tvivl om, hvorvidt han er den rette partner. For han er meget introvert - og det er han stadig - og derfor virker han ikke som den oplagte person til at være medvært på en natklub. Men han lader også til at være ekstrem troværdig, så jeg vælger at løbe risikoen, og resten er historie.



Vi er stadigvæk bedste venner i dag. Og ikke alene mener jeg, at Elon er en større iværksætter end Steve Jobs var. Jeg er i dag også helt overbevist om, at han er en af de klogeste mennesker, der nogensinde har levet."





Adeo Ressi, iværksætter, investor og CEO for The Founder Institute og TheFunded