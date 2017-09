Morgen-briefing: Atea vil kapre stort marked fra de små lokale it-leverandører / Computerspil godkendt som firma-idræt / KMD henter ny chef til Operations

Atea vil kapre stort marked fra de små lokale it-leverandører. Computerspil godkendt som firma-idræt. KMD henter ny chef til Operations. Odense Kommune leverer kode til Gladsaxe Kommune. Amerikansk kapitalfond har førsteret på køb af Nets. Angry Birds-firma klar til børsnotering.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne onsdag morgen.Atea åbner ny forretnings-enhed, der under navnet Atea Commercial skal henvende sig til de små og mellemstore virksomheder. Det er et marked, som Atea ellers ikke har haft det store fokus på.Atea sigter efter en markedsandel på mindst 20 procent inden for tre år.Andelene skal ifølge selskabet især kapres fra mindre, lokale leverandører ude omkring i landet, som i dag leverer pc’er, tablet, telefoner, printere, servere og software til de små og mellemstore virksomheder.“Set med it-briller ligner virksomheder med op til 500 medarbejdere ofte hinanden. De har brug for velfungerende it-systemer og et sted at ringe og få god service, når noget alligevel driller. Samtidig skal løsningerne være stabile og uden overraskelser. Vores nye koncepter er tilpasset netop den virkelighed,” siger Poul Bærentsen, der er senior vice president, Sales i Atea.Han peger på, at der for Atea i markedet for små og mellemstore virksomheder er et 'kæmpe uforløst potentiale for Atea.' Selskabet forventer at afsætte omkring 150 medarbejdere til området."Vi har allerede aftaler med de største udbydere af hardware, software og andre services og har samtidig den bredeste viden inhouse,” siger han.Danske Firmaidrætsforbund indgår samarbejde med den officielle computerspil-liga, eSportsliga.Det betyder, at firmahold nu har mulighed for at deltage i en ‘rigtig’ liga og her dyste mod andre firmahold, ligesom de ‘i sidste ende [kan] kæmpe om det første officielle danske mesterskab i eSport,’ hedder det i en meddelelse fra parterne.Kampene begynder 1. november - i første omgang i CS:GO og League of Legends.“At få skabt en eSport-liga for arbejdspladserne har fra begyndelsen været ét af firmaidrættens mål. Det glæder os, at det nu er blevet en realitet gennem samarbejdet med eSportligaen. Ligaen er et naturligt nyt skridt for os efter udviklingen af en instruktøruddannelse, som flere end 130 har gennemført i løbet af foråret, og vi ser frem til at være med til at bringe eSport ind på arbejdspladserne og styrke fællesskabet blandt kolleger", lyder det fra Peder Bisgaard, formand for Dansk Firmaidrætsforbund.Odense Kommune har overdraget en løsning til Gladsaxe Kommune i et forsøg, der skal afdække, om det kan lade sig gøre at overføre en automatiseret arbejdsgang udviklet af den ene kommune direkte til den anden.Løsningen, der automatiserer nogle arbejdsgange, er udviklet på baggrund af kortlægning af arbejdsprocesser, kodning samt kobling til relevante fagsystemer.De to kommuner ser store muligheder i overdragelsen af automatiserings-løsningen.“Kan vi få endnu flere kommuner med, betyder det, at vi kan automatisere vores processer i et tempo, som ikke tidligere er set, og at udviklingsomkostningerne samtidig bliver lavere er kun et plus,” lyder det fra dem.KMD har ansat den 50-årige Lars-Henrik Jessen ind som ny driftsdirektør. Han kommer fra en stilling som corporate vice president i NNIT, hvor han i en lang årrække har været driftschef.Lars-Henrik Jessen bliver også en del af KMD’s øverste ledelse.“Driftsenheden har de seneste år gennemført en række betydelige forandringer for at effektivisere og øge konkurrencedygtigheden på et område, der i højere og højere grad orienterer sig i et globalt perspektiv. Den strategi skal vi fortsætte, og her får Lars-Henrik en central rolle,” meddeleler selskabets administrerende direktør, Eva Berneke.Den ameirkanske kapitalfond Hellman & Friedman har førsteret til at byde på Nets, skriver Business.Det er ellers kommet frem, at i alt tre mulige købere sværmer om børsnoterede Nets, og at de er parat til at betale op mod 200 kroner per aktie, hvilket vil prisfastsætte selskabets til omkring 40 milliarder kroner.Kursen ligger for tiden på omkring 155 kroner.Det er foruden Hellman & Friedman britiske Permira og svenske Nordic Capital.Det finske selskab bag Angry Birds-spillet, Rovio Entertainments, skal børsnoteres på børsen i Helsinki.Selskabet forventer at sælge aktier for 30 millioner euro - dels eksisterende aktier, dels helt nyudstedte.Angry Birds-spillet var blandt de allerførste helt store app-successer i verden.