Stig Abildsø klar med nyt firma tre år efter han solgte Axcess til Atea: Vil kapre kunder fra sit gamle firma

It-rigmanden Stig Abilsø solgte for tre år siden Axcess til Atea, men nu er han klar med en rival.

It-rigmanden Stig Abildsø tjente en formue, da han for tre år siden solgte sit firma Axcesstit Atea for 317 millioner kroner.Men ifølge Børsen er han nu klar med en rival til det firma, som han selv stiftede.Den nye virksomhed, Wingmen Solutions, ønsker at angribe netværks- og sikkerhedsbranchen, der netop er domineret af Axcess samt Conscia og TDC’s Netdesign.Stig Abilsø fortæller til Børsen, at Wingmen Solutions især vil have fokus på de mellemstore virksomheder.Samtidig er han frustreret over flere af de valg, som Atea har truffet efter opkøbet af Axcess."Den tætte kontakt til kunderne er væk, og det er der mange kunder, der ikke vil finde sig i. Men nu er Atea også ramt af en bestikkelsessag, så de har nok også andre ting at tænke på,” siger han til Børsen.