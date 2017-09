Afgørelse kan få store konsekvenser: I dag kan Margrethe Vestager tabe vigtig sag mod Intel

Det kan få store konsekvenser for EU-Kommisionens fremfærd mod verdens it-giganter, hvis Intel i dag vinder en afgørende appel-sag.

EU’s konkurrencekommisær Margrethe Vestager (R) har gennem de seneste år udstedt regninger for over 100 milliarder kroner til it-giganter, der ifølge EU-kommisionen har misbrugt deres dominerende markedsposition.Men i dag kan fremfærden mod it-giganterne lide et tilbageslag, skriver mediet politico.eu For i dag skal EU-domstolen tage stilling til en appel-sag om en 1 milliard dollar stor bøde som Intel modtog i 2009.Hvis Intel får medhold i sagen vil det ifølge Politico få direkte konsekvenser for de undersøgelser af konkurrenceforholdene hos amerikanske it-giganter som kommisionen er i gang med.Eksempelvis er kommisionen i øjeblikket ved at kigge både Qualcomm og Google efter i sømmene.Ifølge Politico er det knap 40 år siden, at EU-Kommisionen sidste gang tabte en appelsag ved EU-domstolen, men det vurderes at Intel i dette tilfælde har gode kort på hånden.I 2009 vurderede EU-kommisionen, at Intel misbrugte sin dominerende position på chipmarkedet til at tilbyde rabatter eller kontante betalinger til kunder, der undlod at gøre forretninger med Intel konkurrence Advanced Micro Devices.En praksis der ifølge EU-kommisionen var ulovlig, men konkurrencemyndighederne i USA valgte modsat EU-kommisionen ikke at forfølge sagen, og indgik i stedet et forlig med Intel.Læs også: