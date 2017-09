Outsourcing-giganten Wipro på fremmarch i Danmark: Sådan vil Wipro kapre danske kunder

Abidali Neemuchwala er CEO i Wipro. Computerworld har mødt ham i Ørestad i København. Foto: Kim Stensdal.

Interview: Den indiske oursourcing- og konsulentvirksomhed Wipro, der har over 160.000 ansatte på verdensplan, har rettet sigtekornet mod Norden og ikke mindst Danmark, hvor selskabet har store planer. Det fortæller Wipros globale topdirektør Abidali Neemuchwala til Computerworld.

Abidali Neemuchwala er CEO i Wipro. Computerworld har mødt ham i Ørestad i København til en snak om Wipro-forretningen i Danmark og Norden.

“Vi har omkring 3.500 medarbejdere på verdensplan, der servicerer Norden.”Det fortæller administrerende direktør i den globale outsourcing-gigant Wipro, Abidali Neemuchwala, da Computerworld møder ham i København.Navnet Abidali Neemuchwala siger næppe mange danskere det store. Men tag ikke fejl; han er en af de mest magtfulde it-topchefer på globalt plan i disse år.Wipro er nemlig et af de indiske it-selskaber, der i øjeblikket buldrer frem på verdensmarkedet og kaprer massevis af kunder fra de traditionelle outsourcing- og konsulentgiganter - ingen nævnt, ingen glemt.49-årige Abidali Neemuchwala blev CEO i Wipro i 2015 og bor i dag i Dallas, USA. Nu er han så i Danmark - og det er der en god grund til:“Vi har et stort team i Norden - og det er ikke bare salg og levering, som alle har: Det er også udvikling. Vi har omkring 650 medarbejdere lokalt her i Norden, hvor Danmark fylder klart mest,” siger Wipro-CEO'en.“Norden har været et godt marked for os. Vi har været her i over 10 år nu. Omsætningen i år vil være på over 300 millioner dollar (næsten 1,9 milliarder kroner, red.), der kommer fra nordiske kunder,” forklarer Abidali Neemuchwala.“For det første har jeg altid været begejstret for Norden som en region. Hvis du ser på den nordiske befolknings størrelse, så er der ikke en direkte sammenhæng med det lederskab, som virksomhederne her har i den globale forretningsverden.”“Der finder en masse innovation sted her, og der skabes en masse teknologi. I takt med at design bliver mere vigtigt, er der også særligt interessant lige her i Danmark,” siger Abidali Neemuchwala.Han henviser til, at Wipro for et par år siden for næsten 700 millioner kroner købte den danske virksomhed Designit, der arbejder med produktdesign og multimediedesign.“Så Norden er både et godt marked at være på forretningsmæssigt, og det er også en godt sted rent strategisk for, at vi kan servicere nogle af de ledende virksomheder i verden, der har hovedkvarter her, og for at vi kan rekruttere nogle af de talenter, der er tilgængelige her.”“Der er to eller tre områder, hvor vi især fokuserer. Det første er hele design-området, og det andet er early adopter-teknologier og andre nye teknologimuligheder. Det kunne eksempelvis være cloud-infrastruktur og -applikationer og digital transformation.”“For det første har vi en virksomhed, som det er meget let at lave forretninger med. Wipro er en meget fleksibel virksomhed, og kunder kan godt lide fleksibilitet. De er trætte af virksomheder, der ikke er fleksible.”“Det andet er, at vi i hjertet er meget innovative,” siger Abidali Neemuchwala.Han henviser til, at Wipro eksempelvis står bag sin egen venturefond, der bruges til at investere i tech-startups for på den måde at sikre innovationen.En af de virksomheder, der har modtaget penge, er dansk-stiftede Tradeshift.“Det differentierer os ud fra et innovations-perspektiv," mener Wipro-direktøren."Det andet er, at vi har en kunstig intelligens-platform, som vi kalder en åben innovations-platform, fordi vi kan tilslutte nogle af de bedste kognitive machine learning- og big data/analytics-teknologier.”“Og så har vi nogle meget stærke relationer til teknologivirksomheder som Amazon Web Services, Microsoft, HP, Cisco og andre, som alle er partnere. Det betyder, at vores kunder ikke behøver at arbejde med tre-fire forskellige virksomheder, fordi vi kan integrere de løsninger hos vores kunder,” siger Abidali Neemuchwala til Computerworld.Wipro, der har hovedkontor i Indien, har over 160.000 ansatte og havde i det seneste regnskab en omsætning på omkring 48 milliarder danske kroner.Wipro har allerede et solidt fodfæste i Danmark. I 2013 meddelte Wipro, at virksomheden over tre år ville oprette 500 stillinger i Norden og over 100 stillinger i Danmark alene.Siden har Wipro landet flere store kontrakter her i landet. Blandt andet fik Wipro sidste sommer en stor kontrakt med Vestas om drift og vedligeholdelse af vindmøllevirksomhedens mange tusinde computere.Det betyder, at knap 20.000 Vestas-medarbejdere i en periode på fem år får it-udstyr og support leveret af Wipro.Også NRGi er på kundelisten.