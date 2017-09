Nu er det slået fast: Din arbejdsgiver må ikke tjekke din email uden at give dig besked først

Hvis en arbejdsgiver vil tjekke indholdet i en medarbejders email, har medarbejderen krav på at få besked først, lyder det i en ny dom.

E-mailen er et helt centralt arbejdsredskab i enhver moderne virksomhed og organsiation, og der bliver både sendt og modtaget forretningskritiske informationer via @-kommunikationen.Der bliver ofte også sendt en del mails af mere personlig karakter.En ny dom fra Den Europæiske Menneskerettigheds-domstol slår dog fast, at en virksomhed ikke uden videre kan overvåge medarbejderens email-konto.Medarbejderne har nemlig krav på at få det at vide på forhånd, hvis det er arbejdsgiverens hensigt at gøre det.Det skriver blandt andre nyhedsbureauet Reuters Dommen er afsagt i en sag, hvor en rumænsk mand for 10 år siden blev fyret for at bruge arbejds-emailen til at kommunikere med sin familie.Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vurderede, at de lokale domstole i Rumænien ikke havde gjort nok for at beskytte mandens rettigheder.Blandt andet havde han ikke på forhånd fået at vide, at arbejdsgiveren ville gennemgå indholdet i indbakken.Konsekvensen af dommen er ifølge Reuters, at det nu er slået fast, at medarbejderne skal have besked om det, hvis arbejdsgiveren har tænkt sig at overvåge email-korrespondencerne.Desuden skal det være helt tydeligt kommunikeret ud, om man må bruge arbejds-emailen til personlige formål - og hvad konsekvenserne er, hvis man gør det.Domme afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol skal følges af de 47 lande, der er tilsluttet. Det betyder, at også Danmark er forpligtet til at justere lovgivning og praksis efter afgørelsen.