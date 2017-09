Danske producenter af fiberoptiske kabler buldrer igen frem

De danske producenter af fiberoptiske kabler har god vind i sejlene i disse år.

En række af de danske producenter af fiberoptiske kabler har god vind i sejlene, skriver Finans. De tæller OFS Fitel, Ibsen Photonics og Accelink. De tre selskaber klarede sig igennem krisen efter dotcom-boblens endeligt lige efter årtusindskiftet.Dengang var der overinstalleret meget fiber, som der ikke var brug for. Men nu er der igen stort behov for fiberoptiske kabler, siger Hans Damsgaard, administrerende direktør i OFS Fitel, til avisen.Selskabets omsætning er fordoblet på tre år til 760 millioner kroner. Selskabet landede i fjor et overskud på 65 millioner kroner.“OFS Fitel Denmark producerer flere millioner kilometer fiberkabel om året. Deres produktion kan nå 50 gange rundt om jorden, og de er langt fra den største producent. Jorden er egentlig en garnnøgle viklet ind i optisk fiber. Alt det her data skal jo være i "skyen", men det betyder jo ikke, at det ligger i luften. Alt er igennem fibernet, og i takt med at vi skal bruge mere data, så skal vi også bruge mere fibernet,” siger Søren Isaksen, tidligere chef i danske Giga, der i 2000 blev solgt til Intel for 10 milliarder kroner til avisen.