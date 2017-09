Oversigt: Intels nyeste processorer gør din næste computer rasende hurtig

De første bærbare computere med Intels nyeste processorer kaldet Kaby Lake R er udkommet og byder på op til 40 procent bedre ydeevne. Her er nogle af de mest interessante

Core i5-8250U – 1.6 GHz/3.4 GHz Turbo, HyperThreading, 6MB L3 cache

– 1.6 GHz/3.4 GHz Turbo, HyperThreading, 6MB L3 cache Core i5-8350U – 1.7 GHz/3.6 GHz Turbo, HyperThreading, 6MB L3 cache

– 1.7 GHz/3.6 GHz Turbo, HyperThreading, 6MB L3 cache Core i7-8550U – 1.8 GHz/4 GHz Turbo, HyperThreading, 8MB L3 cache

– 1.8 GHz/4 GHz Turbo, HyperThreading, 8MB L3 cache Core i7-8650U – 1.9 GHz/4.2 GHz Turbo, HyperThreading, 8MB L3 cache





Læs også: Her er alle de lækre nyheder fra Europas største forbrugerelektronikmesse Herunder er en lille liste over computere, som er født med Kaby Lake R. Det er værd at pointere, at de fleste computere på listen også kommer i en billigere version “kun” med syvendegeneration Kaby Lake-processor, og at det er vigtigt at tjekke processornavnet, inden du svinger kortet.

Dell XPS 13

Lenovo Yoga 920

Acer Spin 5

Asus Zenbook 13

HP Envy 13

Intel løftede for knap en måned siden sløret for selskabet ottende generation af Core i-processorer.Navnet faldt på Kaby Lake R, og den er en forbedring af selskabets eksisterende 14nm-processorer. Både sjettegeneration, Sky Lake, og syvendegeneration, Kaby Lake, er bygget på den samme arkitektur.Det betyder, at Kaby Lake R har samme fysiske størrelse og dimensioner som både Sky Lake og Kaby Lake og kan derfor relativt let implementeres i eksisterende computere.Kaby Lake R udkommer indtil videre kun som en processortype til ultrabooks, de meget tynde, men stadig kraftige bærbare computere, men her gør det også en stor forskel.Kaby Lake R går fra at være dualcore til at være quadcore med otte tråde, og det giver ifølge Intel en ydeevneforbedring på op mod 40 procent sammenlignet med sidste års Kaby Lake-processorer.Til sammenligning gav skiftet fra Sky Lake til Kaby Lake kun 12-19 procent forskel alt efter processor.Det er til at tage og føle på, og producenterne er allerede klar med computere, som er udstyret med de nye processorer.Som udgangspunkt handler det om disse fire processorer:Dell XPS-serien er en af vor favoritter, hvad angår små men kompetente computere, og Dell har opdateret sin serie med Kaby Lake R.Dell selv fortæller, at de har oplevet et performance-hop på hele 44 procent, hvilket hovedsageligt er på grund af fordoblingen af antal kerner i processoren.Det er kun de dyreste i5- eller i7-modeller af Dell XPS 13, som kommer med de nye processorer.Der er endnu ikke kommet danske priser for XPS 13 med Kaby Lake R, men den amerikanske pris for i7-modellen er 1.400 dollars. Her medfølger der 8GB hukommelse og 256 GB lagerplads i SSD-format.Lenovo benyttede IFA-messen i Berlin til at offentliggøre sin seneste Yoga-computer: Lenovo Yoga 920.Den kommer med en Kaby Lake R i5- eller i7-processor med mulighed for at tilkøbe op til 4K-opløsning på den flotte, næsten kantløse 13,9 tommer skærm, 16 GB RAM og 1 terabyte PCIe SSD.Den har selvfølgelig stadig Yoga-familiens signatur-hængsler, der kan vendes 360 grader baglæns og blive til en tablet.Heller ikke her er der endnu danske priser, men den starter på 1.329 dollars for modellen med en FullHD-skærm.Acers Spin-serien er sammen med sine Swift-fætre computere til menigmand, men efter den seneste Kaby Lake R-opdatering, er Spin 5 blevet yderst interessant.Den kan ligesom Lenovos Yoga-computere omdannes til en tablet, og kommer med Kaby Lake R-processorer.Den fås enten med 13,3 tommer eller 15,6-tommer skærm og op til 16GB DDR4 RAM.Den store 15,6-tommer model kan desuden udstyres med et indbygget Nvidia GTX 1050-grafikkort, hvilket er nok til computerspil i den milde ende.Også Acers Swift-computere bliver tilgængelige med Kaby Lake R-processorer. De kommer alle til salg til december.Asus Zenbook-computerne er ultra-tynde og flotte bærbare computere, der altid har set utrolig lækre ud.Asus har opdateret sin Zenbook 13-serie med Intel Kaby Lake R, så den nu har både quadcore-processor, op til 1 TB PCIe Processor, 16 GB RAM og flot 4K-skærm uden store sorte kanter omkring sig.Dertil kommer computeren også med et Nvidia MX150 dedikeret grafikkort. MX 150 er en efterfølger til Nvidias GTX 940M-kort, som tidligere har siddet i tynde bærbare computere. Det er stadig ikke lige så kraftigt som eksempelvis et Nvidia GTX 1050-kort, men vil være godt til dem, der eksempelvis redigerer billeder eller let video på farten.Zenbook 13 (UX331UN) har endnu ingen lanceringsdato eller priser.Asus opdaterer også sin Zenbook UX430-serie med både MX150 og Intels ottendegeneration-processor.HP er også med på ottendegenerationsvognen med blandt andet sin HP Envy 13-computer.Den kommer eksempelvis med en Kaby Lake R i7-8550U-processor, 8GB RAM, 360GB PCIe SSD og endda muligheden for et Nvidia MX150-grafikkort.Alt sammen i en relativt tynd skal og hvad man må kalde klassisk HP-design.Skærmen har kun meget små kanter omkring sig, hvilket som altid betyder, at selvom skærmen måler 13,3 tommer, er computeren noget mindre end ældre 13,3 tommer-computere, hvor kanterne omkring skærmen er tykkere.