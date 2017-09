Skal Intel betale en milliard-bøde eller ej til EU? Sagen udskydes endnu engang

EU-Domstolen sender sin 10 år gamle kæmpesag mod Intel tilbage til lavere retsinstans. Det er stadig helt uklart, om Intel rent faktisk skal betale den kæmpebøde, som selskabet fik for otte år siden.

EU udskyder endnu gang den endelige beslutning om, hvorvidt amerikanske Intel skal betale den bøde på en milliard euro, som selskabet fik helt tilbage i 2009.Sådan lyder den opsigtsvækkende afgørelse fra EU-Domstolen, som i stedet for at træffe en endelig afgørelse onsdag har valgt at sende sagen tilbage til en lavere rets-instans, der nu skal revurdere sagen.Dermed kan den 10 år gamle sag - som tog sin begyndelse i 2007 - fortsætte sin gang i EU-systemet.Du kan læse mere om de første anklager mod Intel i 2007 her. EU-Domstolen vil have den lavere retsinstans - General Court - til endnu engang at kigge på Intels argumenter for at få bøden annulleret.Det vurderes derfor, at afgørelsen er positiv for Intel.General Court - der nu skal genvurdere sagen - afviste ellers i 2014 Intels anke og fastholdt dengang EU-Kommissionens kæmpebøde.I 2009 vurderede EU-kommisionen, at Intel misbrugte sin dominerende position på chipmarkedet til at tilbyde rabatter eller kontante betalinger til kunder, der undlod at gøre forretninger med Intel konkurrence Advanced Micro Devices.En praksis der ifølge EU-kommisionen var ulovlig, men konkurrencemyndighederne i USA valgte modsat EU-kommisionen ikke at forfølge sagen, og indgik i stedet et forlig med Intel.Ifølge Politico er det knap 40 år siden, at EU-Kommisionen sidste gang tabte en appelsag ved EU-domstolen.