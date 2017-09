Installerede reklame-software i lange baner på forbruger-computere: Nu skal Lenovo under opsyn i 20 år

For to år siden endte Lenovo i mediernes søgelys efter at have installeret usikker malware på sine computere. Nu falder hammeren fra de amerikanske myndigheder.

Disse Lenovo-computere blev ramt Hvilke Lenovo-enheder er ramt: E-Series:

E10-30



Flex-Series:

Flex2 14, Flex2 15, Flex2 14D, Flex2 15D, Flex2 14 (BTM), Flex2 15 (BTM), Flex 10



G-Series:

G410, G510, G40-70, G40-30, G40-45, G50-70, G50-30, G50-45



M-Series:

Miix2 – 8, Miix2 – 10, Miix2 – 11



S-Series:

S310, S410, S415; S415 Touch, S20-30, S20-30 Touch, S40-70



U-Series:

U330P, U430P, U330Touch, U430Touch, U540Touch



Y-Series:

Y430P, Y40-70, Y50-70



Yoga-Series:

Yoga2-11BTM, Yoga2-11HSW, Yoga2-13, Yoga2Pro-13



Z-Series:

Z40-70, Z40-75, Z50-70, Z50-75

Selv om det er to år siden, hænger Lenovo stadig på den opsigtsvækkende Superfish-sag.I en afsluttet sag med de amerikanske myndigheder ender Lenovo med at betale en mindre bøde på 21 millioner kroner for at have installeret Superfish-adware på forbrugerorienterede Lenovo-computere, der alene tæller 750.000 enheder i USA.Foruden at vise ekstra reklamer på HTTPS-beskyttede sider via root access til computeren videresendte Superfish personfølsomme data om brugeren inklusive login-oplysninger til Superfish’ servere.For ikke at nævne at det tilknyttede certifikat var pivåbent for alle andre og dermed udgjorde en sikkerhedstrussel for forbrugeren, der havde købt en af Lenovos computere i den periode.Ud over bøden skal Lenovo igangsætte et 20 år langt kontrolforløb af sikkerheden med tredjepartkontrollanter på “det meste af sit forbrugerorienterede software forudinstalleret på sine bærbare computere,” skriver de amerikanske handelsmyndigheder.Skulle Lenovo installere lignende reklame-kanyler af software på sine computere, skal forbrugeren aktivt selv takke ja til det.Ifølge de amerikanske myndigheder blev en Lenovo-ejers computer op til 125 procent langsommere på internettet, hvis Superfish var installeret, og reklamefrie sider fik pludselig reklamer.Derudover bliver Lenovo og selskabet bag Superfish-programmet, VisualDiscovery, kritiseret for måden, forbrugeren har takket ja til Superfish.Når browseren for første gang åbnede med Superfish installeret, blev forbrugeren mødt af et popup-vindue med information om Superfish. Trykkede du på det røde kryds i hjørnet for at lukke vinduet, accepterede du automatisk Superfish.Fuldstændig som mange oplevede Windows 10 blive installeret på sin computer, da man afviste installationsvinduet i Windows 7.