Sikkerhedsfirmaer advarer: Avanceret hackergruppe kan sabotere elnet i Europa

En lyssky hackergruppe har stjålet brugeroplysninger og kodeord til europæiske elnet siden 2015. Og nu har hackerne magt til at slukke for strømmen flere steder, advarer Symantec.

Annonce:



Annonce:

En hackergruppe har siden 2015 angrebet energiselskaber i Europa og USA, og gruppen er nu så dybt inde så mange steder, at den kan skabe seriøse forstyrrelser på det europæiske elnet.Det skriver Symantec i en ny rapport om gruppen, der går under navnet Dragonfly.Dragonfly er angiveligt baseret i Østeuropa, og hackergruppen har blandt andet brugt malware forklædt som fest-invitationer til at stjæle data fra højtstående medarbejdere i energisektoren i Tyrkiet og Schweiz.Helt konkret har de ansatte modtaget en invitation til en nytårsfest vedhæftet en email, og når invitationen åbnes, begynder et stykke software at indsamle brugeroplysninger fra den pågældende computer og lække dem til hackernes server.Og ifølge Symantec, ser det ud til, at hackerne har adgang til de systemer, der styrer driften i energiselskaberne – de såkaldte ICS-systemer (industrial control systems).”Dragonfly er tilsyneladende interesseret i at lære, hvordan energifaciliteter opererer og skaffe sig adgang til operationelle systemer i en sådan grad, at gruppen nu potentielt kan kontrollere eller sabotere systemerne, hvis den ønsker det.”Udover de klassiske phishing-angreb har Dragonfly også angrebet energisektoren med mere avancerede redskaber. Gruppen benytter blandt andet de såkaldte vandhuller – en betegnelse, der dækker over, at hackerne i det skjulte inficerer legitime hjemmesider, som deres mål besøger.Dragonfly har også haft held til at få foden indenfor hos flere underleverandører. Gruppen har ”bundlet” trojanere og bagdøre med legitime softwareopdateringer, og på den måde har energiselskaberne selv installeret hackernes malware sammen med den almindelige software.Den metode har senest vist sig at være uhyre effektiv ved Petya-angrebet, der lammede kæmpe-virksomheder som Mærsk og Saint-Gobain. Her inficerede bagmændene en opdatering til den ukrainske revisionssoftware Medoc, der er obligatorisk for alle virksomheder i Ukraine, og dermed lukkede virksomhederne selv malwaren ind.El-net og kritisk infrastruktur er i stigende grad blevet interessante for hackere, og tilbage i 2015 afbrød et cyberangreb strømmen hos 230.000 mennesker i Ukraine.Sidste år trådte et nyt EU-direktiv i kraft, der kræver, at alle medlemslande skal definere sin kritiske infrastruktur og højne sikkerheden hos de virksomheder og myndigheder, der blandt andet driver elnet.