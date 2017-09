Dansk universitet skal bygge verdens første kvantecomputer: Microsoft investerer mere end 100 millioner kroner i projektet

(Foto: Dan Jensen)

Microsoft investerer mere end 100 millioner kroner i udstyr og mandskab på Københavns Universitet. Investeringen skal føre til udviklingen af verdens første 'almene, modulære kvantecomputer.'

Københavns Universitet og Microsoft indgår samarbejde om at udvikle en ny supercomputer. Målet er at bygge det, som Microsoft og universitetet kalder for verdens første ‘almene kvantecomputer.’De to parter har netop underskrevet aftalen, der sikrer universitetet et trecifret millionbeløb fra Microsoft over en årrække.Samtidig stiller selskabet en række medarbejdere til rådighed, som skal arbejde sammen med universitetets forskere.Udviklingen af kvantecomputeren vil finde sted på Niels Bohr Instituttets såkaldte Center for Quantum Devices, som i flere år har arbejdet på at udvikle en kvantecomputer.Det nye center får navnet ‘Station Q Copenhagen,’ og ifølge aftalen vil Microsoft lægge et trecifret millionbeløb på bordet til indkøb af udstyr og etablering af faciliteter.Hertil kommer, at Microsoft løbende vil sende penge til universitet til arbejdet.Microsoft investerer også i tre øvrige centre, som på samme måde skal bidrage til udviklingen af en kvantecomputer. De ligger i Holland, USA og Australien.“Københavns Universitets kvanteforskning er med til at placere dansk forskning i eliten. Det manifesteres i dag ved, at en it-gigant som Microsoft vælger at oprette udviklingscenter i landet,” meddeler uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V).Ifølge parterne vil arbejdet fokusere på at udvikle en ‘almen, modulær kvantecomputer, der kan transformere den globale økonomi og løse verdens store problemer.”I spidsen for arbejdet har Københavns Universitet placeret professor Charles Marcus.Han fortalte for nogle måneder siden Computerworld om sine store planer, som er blevet kaldt for 'science fiction-projekt' - blandt andet fordi en rigtig kvantecomputer ifølge ham vil blive så kraftig, at vi i dag ikke rigtigt kan forestille os, hvad den vil kunne.De computere, som vi anvender i dag, får deres regnekraft fra små transistorer, der indeholder bits, som repræsenterer enten et 1-tal eller et 0.Men med kvantecomputere taler vi ikke om bits, men om såkaldte qubits, der kan være både et 0 og et 1-tal på samme tid.