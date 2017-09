Små it-leverandører klar til kamp mod Atea, der vil kapre deres kunder: "Vi kan med statsgaranti levere priser, der er konkurrencedygtige"

Foto: Robert Hendel

Atea vil mose sig ind på markedet for it-løsninger til små og mellemstore virksomheder. Det bliver hverken på pris, nærvær eller kvalitet, at det slår de mindre leverandører. Sådan lyder udmeldingen fra en sammenslutning af it-leverandører.

Om tre år skal en femtedel af it-markedet blandt de små - og mellemstore virksomheder (SMV'er) tilhøre Atea Commercial.Det er visionen hos Atea, der med sin nye satsning vil erobre et marked, som virksomheden ikke tidligere har haft det store fokus på.Terrænet i markedslandskabet skal erobres ved at slå de mindre leverandører, der i dag har et skarp fokus på SMV'erne, men "den går ikke, Grandberg".Sådan lyder beskeden fra IT-mester, der er en sammenslutning af en række af de mindre leverandører, der netop servicerer SMV'erne."Kunderne bliver vækket og mindet om, at der er konkurrence, og de skal tage nogle beslutninger omkring gode professionelle og nærværende it-leverandører. Der kan man overveje, om man skal tage Atea, eller skal man tage nogle andre,” siger Niels Laulund, der er administrerende direktør hos IT-mester.De mindre leverandører er ikke bange for, at en ny stor spiller på markedet i form af Atea kommer til at knuse deres forretning på foreksempel prisen."Prisen har vi ikke noget problem med. En række af de it-mestre, som vi arbejder med, har en lav pris i forvejen, så hvis det bare er pris, så er vi ret rolige. Vi kan med statsgaranti levere priser, der er konkurrencedygtige," lyder det fra sammenslutningsdirektøren.Hos de mindre leverandører mener man nemlig, at det handler om nærvær over for kunden. Et nærvær Niels Laulund har svært ved at se Atea levere over for de mindre kunder."Atea har ikke verdens bedste ry i SMV-segmentet. Det oplever vi, når vi taler med kunderne i segmentet," siger han.Han understreger, at Atea nogle steder også har et fint ry, men at der skal arbejdes med det:"Det handler meget om nærvær og tilstedeværelse. En lille eller mellemstor virksomhed har brug for, at dens it-leverandør er tæt på. Mit indtryk af Atea gennem vores kunder er, at Atea ikke altid har attituden til at være tæt på og nærværende. De er dygtige hos Atea, men jeg tror nogle gange, at de har haft for meget fokus på de store kunder og negligeret de små kunder. Det ved de mindre kunder godt."Hos Atea, der har fået appetit på SMV-segmentet, er man ikke nervøs for spørgsmålet om, hvorvidt man kan løfte opgaven og servicere de små og mellemstore virksomheder.“Set med it-briller ligner virksomheder med op til 500 medarbejdere ofte hinanden. De har brug for velfungerende it-systemer og et sted at ringe og få god service, når noget alligevel driller. Samtidig skal løsningerne være stabile og uden overraskelser. Vores nye koncepter er tilpasset netop den virkelighed,” har Poul Bærentsen, der er senior vice president, Sales i Atea sagt.Atea har tidligere haft sit fokus rettet imod store kunder i både den private og den offentlige sektor, men de kommende år skal en af branchens helt store spillere altså vinde indpas i markedet for de små - og mellemstore virksomheder.