Danske Bank ramt af stort it-nedbrud: MobilePay, netbank og hjemmeside er sendt til tælling

Danske Bank arbejder på højtryk med at få løst et it-problem, der har sendt MobilePay og netbanken i sort.

Danske Bank er onsdag aften ramt af et stort it-nedbrud, der betyder, at en række af bankens services ikke fungerer.Det oplyser Danske Bank på Facebook.Nedbruddet betyder blandt andet, at det er umuligt at logge på MobilePay og Danske Banks hjemmeside ligesom, at Danske Banks Netbank også er ramt.Det er uvist, hvad der mere præcist er årsagen til nedbruddet og hvornår problemet er løst, men på Facebook skriver banken:“Problemet skyldes en teknisk fejl, der påvirker vores servere. Vi arbejder på højtryk på at få det løst, men har desværre ikke nogen præcis tidshorisont lige nu. Vi beklager endnu en gang dybt, og lover at vende tilbage, når vi ved mere. “