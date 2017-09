EU overvejer gigantiske skattestigninger til online-giganter som Google og Amazon

EU’s finansministre skal diskutere nyt forslag fra EU’s estiske formandskab, der kan ende i store skattestigninger for de multinationale online-giganter

Skal Google, Facebook, Amazon og andre tvinges til at betale mere i skat i Europa?Det skal EU’s finansministre samles for at diskutere, viser et nyt EU-dokument ifølge Reuters Amerikanske virksomheder som Google og Amazon har de seneste år været under stigende pres fra EU og den danske konkurrencekommisær, Margrethe Vestager, på grund af udnyttelsen af den lavere skat i visse europæiske medlemslande, som overskud kanaliseres igennem.[/b]Den nuværende lovgivningsramme favoriserer digitale virksomheder, og det fratager medlemslandene store skatteindtægter, siger det estiske formandskab for EU i dokumentet.Blandt andet foreslår det estiske formandskab, at definitionen “fast driftssted” omdefineres, så store multinationale virksomheder ikke længere beskattes efter sin fysiske beliggenhed, men hvor de skaber værdi - også blot digitalt.Tilbage i juni vandt Google en retssag i Frankrig og skulle dermed ikke betale 8.2 millarder kroner i manglende skatter til Frankrig, da retten fastgjorde, at Google - og Alphabet - har hovedsæde i Irland.I næste uge mødes medlemlandendes finansministre for at diskutere forslaget, men der er en reel chance for, at det ikke vil blive godkendt.Alle 28 EU-lande har vetoret, og nogle medlemslande har tidligere blokeret for reformer på området.